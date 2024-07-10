周末打風？天文台料低壓區形成　專家警告連續4個颱風生成：可怕

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】踏入7月會有連續4個颱風生成？根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周末至下周會有1至2個熱帶氣旋進入南海，分別移向越南或海南省。



有經常分享天氣消息的內地博主更表示，周五（7月12日）起會連續「爆發發展」出現4個颱風，分別是「格美」、「派比安」、「瑪莉亞」、「山神」，部份更可能達到「超強颱風」級別，直指「相當可怕」，提醒大家注意。



本港天文台則指，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上可能有低壓區形成。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周五（7月12日）至下周一（7月15日）南海會有1個熱帶氣旋生成並移向越南，至下周三（7月17日）會再有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海靠近廣東沿岸，然後移向海南島。（ECMWF／Windy.com）

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中央氣象台發布中期天氣預報指出，7月中旬開始南海及菲律賓北部以東洋面熱帶對流趨於活躍，預計中旬後期將可能生成一個颱風，提醒各地居民注意防禦。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周五（7月12日）至下周一（7月15日）南海會有1個熱帶氣旋生成並移向越南，至下周三（7月17日）會再有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海靠近廣東沿岸，然後移向海南島。

美國全球預報系統GFS亦預測周五（7月12日）至下周一（7月15日）南海會有1個熱帶氣旋生成並移向越南，結構及強度比ECMWF預測更巨型，之後會轉往海南島方向。

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連續4個颱風生成？達超強颱風級別？



有經常分享天氣消息的內地博主分析GFS數據指，「GFS給出的有點強悍了，再次升級了颱風的活躍度，並且連續要發展4個出現，同時還有超強颱風……的確，這勢頭強，出現了連續4個颱風連續發展，生成的趨勢，而且還是『超強颱風』勢頭呈現，這是什麼情況？捅了颱風窩了？」

有經常分享天氣消息的內地博主分析GFS數據指，「GFS給出的有點強悍了，再次升級了颱風的活躍度，並且連續要發展4個出現，同時還有超強颱風……的確，這勢頭強」。（網上圖片）

博主表示，按照GFS資料，預計7月12日南海就會爆發增強1個颱風出現，直接達到1000 hPa（熱帶低氣壓級別）以下，7月13日更達到 990 hPa（熱帶風暴級別），「依照氣壓值來說，這就是今年的第3號台風格美，而從和這個颱風的路徑變化來看，不算大，它先是朝向我國海南島方向走，然後轉向越南方向，但是登陸的可能性不大，主要是周邊風圈影響，而且實力較強的狀態之下，環流還會影響廣東，廣西等地，巔峰氣壓值為 975 hPa（颱風級別）」。

博主續說，除了它，7月17日菲律賓東部會再次出現1個大颱風活動狀態，並且快速達到 993 hPa（熱帶風暴級別），「如果準備的話，前面是3號台風格美，後面一個就是4號颱風派比安，這一個就不弱了，有可能是超強颱風」，而且在不斷偏西移動時，其附近再次出現1個颱風並快速爆發， 預計7月20日發展出來，巔峰氣壓值達922 hPa（超強颱風級別），形容「這是相當可怕的」，「它的增強，並且還吸收了前面的1個颱風活動，所以，這有可能是5號颱風瑪莉亞，但是它到底去哪裡，還不明了，在後續有點往日本方向走的活動，但這僅限於小趨勢，在它發展的同時」。

博主形容「相當可怕」。（網上圖片）

博主補充，7月24日南海預計還有1個颱風出現，「前面全部出現的話，6號颱風山神就要來了」。

博主總結，「GFS給出的颱風爆發力度相當強烈，而且有兩個是非常兇猛的颱風。但還是那句話，大家短期之中只需要注意南海的熱帶擾動就行，4個連續生成，還有超強颱風的趨勢呈現，但也存在很大的變化空間，先參考就行」。

博主指，「4個連續生成，還有超強颱風的趨勢呈現，但也存在很大的變化空間，先參考就行」。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。