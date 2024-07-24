強颱風格美｜天文台：視乎路徑或發1號風球　天氣博主：不可小覷

【最新颱風消息／香港天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】「派比安」遠離後再打風？天文台表示，強颱風格美會移向台灣並繼續增強，預料隨後會移向福建，登陸後路徑仍有變數，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出1號戒備信號或強烈季候風信號。



而根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，格美結構相當巨型，周三（7月23日）會在台灣北部登陸，周四（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主發文提醒，格美巔峰預計達17級超強颱風級別，故不排除有爆發的可能性，不能掉以輕心，不可小覷。



不過，格美的風力和移動路徑仍存在很大變數，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台表示，強颱風格美會移向台灣並繼續增強，預料格美隨後會移向福建，登陸後路徑仍有變數。（天文台）

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天文台表示，強颱風格美會移向台灣並繼續增強，其外圍下沉氣流會在未來一兩天為華南帶來極端酷熱天氣並可能觸發雷暴，預料格美隨後會移向福建，登陸後路徑仍有變數，本周後期南海北部及華南沿岸的西南氣流轉趨活躍，本港周四稍後及周五風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多。

天文台又說，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出1號戒備信號或強烈季候風信號。

天文台表示，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出1號戒備信號或強烈季候風信號。(天文台)

根據美國全球預報系統GFS預測，格美結構相當巨型，周三（7月23日）會在台灣北部登陸，周四（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。（GFS／Windy.com）

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根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，格美結構相當巨型，周三（7月23日）會在台灣北部登陸，周四（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，格美結構相當巨型，周三（7月23日）會在台灣北部登陸，周四（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。（ECMWF／Windy.com）

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內地氣象博主：格美有爆發力，不可小覷



有經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」發文分析格美的狀況，直言這個颱風實力不可小覷。文章指出，從從雲圖所在區間來說，格美不排除有爆發可能性，而中國氣候中心原先把格美的從17級超強颱風的下調巔峰到15級，其後再次調回到巔峰17級強度，「也說明了看到該颱風的爆發力度還是存在的」，故不宜對格美掉以輕心，這個颱風威力不可小覷。

博主發文提醒，格美的威力不可小覷。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。