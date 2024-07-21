打風｜天文台：1號風球至少維持到5pm　會否掛更高風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】踏入7月颱風浪接浪？天文台表示，過去數小時，該熱帶低氣壓採取較為偏西方向移動，維持在香港西南偏南約700公里附近，與香港保持一定距離。與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，離岸及高地間中吹強風。預料該熱帶低氣壓會稍為增強，並在日間採取偏西北的路徑。一號戒備信號會至少維持至今日（21日）下午5時。



天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，評估今晚是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。



而根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。



至於何時懸掛1號風球，是否會懸掛3號風球或更高風球等，要視乎熱帶低氣壓風力、路徑是否接近香港、以及對香港是否有威脅。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台表示，一號戒備信號最少會維持至周日下午5時。（天文台）

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天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓將會有所增強，並會在未來一兩天為廣東沿岸間中帶來狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在周日（7月21日） 稍後風勢逐漸增大。一號戒備信號會至少維持至明早6時。

天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，在周日日間評估是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

天文台九天天氣預報。

根據美國全球預報系統GFS預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。（GFS／Windy.com）

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根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。（ECMWF／Windy.com）

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內地氣象博主：路徑超級奇特



有經常分享天氣消息的內地博主發文引述GFS數據表示，預計在7月21日左右，西北太平洋中部區域有1個颱風，並且有增強超強颱風趨勢，巔峰給出940 hPa（超強颱風級別），而走動方向比較奇特，「還反串進入到長江三角洲登陸，這的確是超級奇特的路線」。

不過博主也指出，多颱風醞釀爭議大，「去哪裏都還確定不下來，並且也有可能繼續消失，只能說先參考看吧，這算是1份預警」。

博主也指出，多颱風醞釀爭議大。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。