有風？天文台指低壓區明入南海　GFS料雙颱共舞　專家：路徑奇特

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】踏入7月颱風浪接浪？根據美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周一（7月20日至7月22日）南海會有1個熱帶氣旋靠近廣東沿岸，隨後在陽江市附近徘徊；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣靠近福建。



而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，菲律賓東面的巨型熱帶氣旋，會在靠近台灣時轉向北上移近上海。



有經常分享天氣消息的內地博主就引述數據指，這颱風有機會增強成超強船風，又形容其路線「超級奇特」。



本港天文台則預料，現時位於菲律賓中部的低壓區會在明日進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數；預料與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸；此外，位於西北太平洋的另一個低壓區可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域。根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，下周暫時最高吹6級風。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



根據美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周一（7月20日至7月22日）南海會有1個熱帶氣旋靠近廣東沿岸，隨後在陽江市附近徘徊；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣靠近福建。（GFS／Windy.com）

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根據美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周一（7月20日至7月22日）南海會有1個熱帶氣旋靠近廣東沿岸，隨後在陽江市附近徘徊；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣靠近福建。

而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，南海的熱帶氣旋路徑與GFS預測相若，但菲律賓東面的巨型熱帶氣旋，會在靠近台灣時轉向北上移近上海。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，南海的熱帶氣旋路徑與GFS預測相若，但菲律賓東面的巨型熱帶氣旋，會在靠近台灣時轉向北上移近上海。（ECMWF／Windy.com）

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天文台：未來9天有驟雨



本港天文台則預料，現時位於菲律賓中部的低壓區會在明日進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數；預料與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸；此外，位於西北太平洋的另一個低壓區可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域。根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，下周暫時最高吹6級風。

天文台九天天氣預報。

內地氣象博主：路徑超級奇特



有經常分享天氣消息的內地博主發文引述GFS數據表示，預計在7月21日左右，西北太平洋中部區域有1個颱風，並且有增強超強颱風趨勢，巔峰給出940 hPa（超強颱風級別），而走動方向比較奇特，「還反串進入到長江三角洲登陸，這的確是超級奇特的路線」。

不過博主也指出，多颱風醞釀爭議大，「去哪裏都還確定不下來，並且也有可能繼續消失，只能說先參考看吧，這算是1份預警」。

博主也指出，多颱風醞釀爭議大。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。