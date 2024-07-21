派比安將登陸海南島　天文台：1號風球至少維持到明午12時

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】踏入7月颱風浪接浪？與熱帶氣旋派比安相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，而本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會至少維持至明日（７月22日）中午12時。



天文台表示，按照現時預測，派比安會在未來數小時登陸海南島，並在明早於本港西南500公里外掠過。除非派比安顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。天文台提醒由於海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。



而根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，派比安明早在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。



至於是否會懸掛3號風球或更高風球等，要視乎熱帶低氣壓風力、路徑是否接近香港、以及對香港是否有威脅。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



熱帶氣旋派比安將會在海南島登陸。（天文台截圖）

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天文台表示，與派比安相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，而本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會至少維持至午夜十二時。

按照現時預測，派比安會在明日（7月22日）凌晨登陸海南島，並有可能在登陸前進一步增強。天文台會視乎其強度變化和本地風力情况，評估屆時是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

此外，熱帶氣旋格美會在未來兩三日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本週中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。預料一股西南氣流會在本週後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報。

根據美國全球預報系統GFS預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。（GFS／Windy.com）

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根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會於下周一（7月22日）在海南島附近登陸；而菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋，至下周三（7月24日）穿過台灣及日本中間位置逼近上海並登陸。（ECMWF／Windy.com）

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內地氣象博主：路徑超級奇特



有經常分享天氣消息的內地博主發文引述GFS數據表示，預計在7月21日左右，西北太平洋中部區域有1個颱風，並且有增強超強颱風趨勢，巔峰給出940 hPa（超強颱風級別），而走動方向比較奇特，「還反串進入到長江三角洲登陸，這的確是超級奇特的路線」。

不過博主也指出，多颱風醞釀爭議大，「去哪裏都還確定不下來，並且也有可能繼續消失，只能說先參考看吧，這算是1份預警」。

博主也指出，多颱風醞釀爭議大。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。