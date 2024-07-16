素食女要肉食餐廳轉素菜被拒　公審反被鬧西客　餐廳加1菜式獲讚

素食定肉食完全是個人選擇，而餐廳亦有權決定是否提供素食。有女網民早前在網上發文，大呻到黃竹坑餐廳「Table」用餐的不快經歷，指自己詢問可否提供素食時，先有侍應表示有些菜式可以轉咖哩蛋飯，樓主再問可否轉晚餐套餐做素食，女經理回應「我哋無素食，對唔住」。樓主認為「哦。唔做素友生意可以直接講」，但直斥店方不肯嘗試，「你咁嘅服務態度，一定無睇古天樂」。



然而樓主圍爐不成，反引來網民狠鬧「西客」，就連素食者都不認同樓主觀點，「飲食業對素食者的抗拒唔係無原因」、「特別係肉食餐廳，最初問有冇素食，然後再問用乜嘢油？乜嘢醬汁？醬汁成份？調味料有冇味精？味精係咪純素？雖然我唔係飲食業，但問問身邊從事飲食朋友，不難發現，他們都有相同經歷。沒有無原無故的愛，更沒有無原無故的恨」。



事件在網上引起極大迴響，涉事餐廳Table在facebook專頁回應，表示「我哋覺得為大家提供一個良好嘅用餐體驗係我哋嘅本分⋯⋯只可惜，我哋未能提供素食餐種」，但隨即宣布本周推出1款產品，「畀想嘗試食素嘅朋友或者今個星期想食清淡啲啦嘅朋友品嘗」。而該款素食更有公審帖文樓主的英文名，餐廳的回應獲得網民激讚。



涉事餐廳Table提供含肉類食品，網民認為不能即時提供素食無問題。（「Table」fb圖片）

經理回覆指餐廳沒有素食餐

該素食女網民在社交平台Threads發文，稱早前到黃竹坑新開張的餐廳「Table」用餐，詢問餐廳有否提供素食，先有侍應表示有些菜式可以轉咖哩蛋飯之類的菜式，樓主於是再問可否把晚餐套餐轉做素食，侍應表示要問經理，隨後女經理回應「我哋無素食，對唔住」。

樓主認為對方不做素食人士生意大可直說，但不滿對方不肯嘗試的服務態度，遂發文公審餐廳，「唔做素友生意可以直接講。無其實唔緊要，好正常，但係大部份餐廳都會試。你咁嘅服務態度，一定無睇古天樂」。

涉事餐廳Table提供含肉類食品，網民認為不能即時提供素食並無問題。（「Table」fb圖片）

可是，樓主圍爐不成，帖文反而引來不少網民鬧她「西客」，有人表示「食素還食素，人哋就唔就佢，並唔係理所當然。人哋答咗你無，又何必強人所難」、「飲食業對素食者的抗拒唔係無原因。特別係肉食餐廳，最初問有冇素食。然後再問用乜嘢油？乜嘢醬汁？醬汁成份？調味料有冇味精？味精係咪純素？雖然我唔係飲食業，但問問身邊從事飲食朋友，不難發現，他們都有相同經歷」。

樓主到肉食餐廳要求將晚餐套餐轉素食被拒，因而出帖公審食店，卻反遭網民鬧西客。（示意圖／GettyImages）

網民鬧西客 有人撐餐廳無錯

亦有不少人撐女經理「人哋唔係專門素食餐廳、老實同你講做唔到、仲講埋對唔住，好過為咗做生意明明做唔都呃你話做到，然後畀啲有肉成份嘅餐你喇」、「餐廳架生點都有肉成份，如果夾硬話試整素食畀你，用有肉成份嘅底嚟整個咖哩雜菜煲畀你，然後唔覺意你食到條肉絲，跟手就會見到有人公審間餐廳話害死人」。樓主則回應，指自己是邊爐素，不會介意餐廳用具曾煮肉食，但她認為餐廳是可提供她一些選擇，而非一句「唔做素食」便了事，她不滿意這樣的服務態度。

對於網民的猛烈抨擊，樓主仍堅持個人觀點，「我想講一般menu無素食係正常㗎，我尊重。但係我未試過俾餐廳turn away and reject。佢同事話可改咖哩飯時候佢唔在場，所以唔成立同事已經講左or佢只係針對dinner set。就算你話得白飯油菜，這是畀個選擇我。而唔係話我哋唔做素食。好嘛？」。事件在網上迴響極大，有人更翻出樓主過往疑似會吃肉類食品的相片，質疑她並非素食者。

涉事餐廳Table在facebook專頁回應事件，同事宣布推出素食產品「Karen雜菜北海道咖喱蛋蓋飯（素）」。（「Table」fb圖片）

涉事餐廳幽默回應兼推素食餐

涉事餐廳Table在facebook專頁回應事件，更幽默地表示「今期流行椎名林檎」，稱開業差不多一個月，每天都絞盡腦汁去研發菜單，「除咗係『愛』同『責任』外，係因為你哋每次對我哋員工嘅讚賞，都會令我哋好意外同好驚喜，同埋令我哋有更有力氣向前行」。餐廳又把小學生稱「（讀書）若說辛苦覺得談不上，因為我覺得讀書是我的本分」的金句，改寫成「若說我哋啲出品真係好好就真係談不上，但係我哋覺得為大家提供一個良好嘅用餐體驗係我哋嘅本分⋯⋯只可惜，我哋未能提供素食餐種」。

Table隨即宣布本周推出1款產品，「畀想嘗試食素嘅朋友或者今個星期想食清淡啲啦嘅朋友品嘗」。而該款素食更有公審帖文樓主的英文名，，叫「Karen雜菜北海道咖喱蛋蓋飯（素）」。餐廳的回應獲得網民狂讚。