撞鬼？口罩阿姨到家中抱BB　CCTV證無人出入　女生15年後驚揭真相

世事未必可以用科學解釋，但許多狀似是靈異事件，卻未必是有鬼。台灣有女生在網上發文，指自己的記憶力非常驚人，甚至可以追溯到嬰兒時期。她記得自己約3歲時，母親有事出遠門，父親就會哄她飲奶睡覺，她飲完奶後半夢半醒，發現「有個頭髮很長的戴口罩阿姨把我（台女）抱起來」，不時細心照顧她。直至母親回家前，阿姨立即道別離開，情況持續到樓主小學一年級。



台女記得祖母以前流產過，認為「或許這是姑姑的靈魂吧」，畢竟對方眼睛和父親相似，於是她把事件告訴母親。母親直言在門口安裝了閉路電視，查看片段發現無該名女子出入，認為女兒撞鬼，「帶我（台女）收驚、喝符水」。到了18歲時，台女有一日好奇打開父親位於地下的工作室，發現多箱女裝和各種名牌化妝品，「牆上滿滿的阿姨脫口罩照片」，原來「她」竟是父親，「一直以為我卡到陰（撞鬼），原來是爸爸有女裝癖」。



多名網民笑言「這反轉一個措手不及，我還以為靈異版，劇情直接一個急轉直下」、「恐怕連科幻小說也不敢採用這種設定」，雖然有人質疑事件真確性，但同樣大讚「這篇我給90分，題材不錯，寫得再曲折一點會更好」。



樓主形容自己「記憶力很驚人」，所以記得小時候疑似撞鬼經歷。（示意圖/gettyimages）

樓主在「Dcard討論區」先形容自己「記憶力很驚人」，甚至可以記得嬰兒片段，事件最初發生在大約3歲，只要母親有事而出遠門，父親就會哄她喝奶睡覺。樓主經常喝完奶陷入半夢半醒狀態，然後有1名戴口罩的長髮阿姨「把我（樓主）抱起來、餵食小餅乾」，對方其他時間就是在家中玩電腦，大部份時間「她做她的、我玩我的」，形容對方「很特別、不喜歡說話」，通常在母親回家之前，阿姨就會趕緊向樓主道別，明言「有機會再來我（樓主）家玩」。

事件最初發生在樓主大約3歲，只要母親有事而出遠門，父親就會哄她喝奶睡覺。（示意圖/gettyimages）

等到樓主上小一後，就再也沒見過該名阿姨，「她就像是人間蒸發一樣留下謎團」，樓主聽聞祖母以前流產過，嬰兒是1名女孩，認為「或許這是姑姑的靈魂吧」，所以總覺得「她的眼睛跟我爸很像」。樓主小時候把事件告訴母親，母親直言已在住所門口安裝了閉路電視，母親出去後，根本無人進出過單位，認為女兒「卡到陰，應該是看到不乾淨的東西」，於是帶同女兒收驚，樓主更要飲符水。

樓主記得候有口罩保姆到家照顧自己。（示意圖/gettyimages）

樓主目前18歲，日前好奇心下打開地下室，這是父親的小型工作室，平時不准其他人進來，結果她發現多箱女裝櫃子，櫃子放滿各種名牌化妝品，「牆上滿滿的阿姨脫口罩照片」，令她大感詫異的是阿姨的真正身份竟是父親，「一直以為卡到陰，原來是爸爸有女裝癖」。

15年後，樓主在父親的工作室發現大批女裝和化妝品，原來父親有女裝癖。（示意圖/gettyimages）

帖文引來不少網民討論，笑言「老爸懂玩」、「以為是你爸在地下室建密道偷情，沒想到是女裝癖」。然不少人認為樓主杜撰事件，但覺得寫得不錯，「笑死，我真的嚇到，100分，你已贏過台灣90%的編劇」、「你可以寫小說嗎拜託」。

（Dcard討論區）