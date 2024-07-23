的士車資$57.4　女子付$500稱找少錢：唔好蝦我大陸人　司機慘蝕

的士車資糾紛不時發生，最近1名司機就在網上發文，直言「俾年輕人呃咗程車同$43」，表示早前於又一城接載一年輕女乘客到聖德肋撒醫院，車資為57.4元，乘客付500元，司機一邊數着一邊給對方4張百元紙鈔，詎料隨後找贖餘下的43元時，乘客聲稱少了100元，由於車內沒有「車Cam」，而女乘客堅持只收到3張100元，「又話你唔好蝦我大陸人，我一陣仲要睇我阿婆」，司機怕自己冤枉好人，便沒有爭拗下再給對方100元。然而，司機最終下班後整理賬目，發現自己確實被騙，大嘆「當買個教訓，我之後都會逐張放低數畀個客睇」。



的士到埗後車資為57.4元，乘客付500元，司機先一邊數一邊給對方4張百元紙鈔，不料後對方聲稱少了100元。（《降魔的》劇照）

該名的士司機在社交平台Threads上發文，表示日前於又一城達之路接載1名年約20歲女子到聖德肋撒醫院，到達目的地後車資為57.4元，女子稱身上只有500元，便讓司機找贖。樓主後來「數1、2、3、4，4張$100畀咗佢先」，再轉頭找餘下的43元，不料回過頭來對方就指樓主找少100元給她。

樓主起初表示「唔係喎，找咗4張（100元）畀妳」，但見女乘客七情上面，堅持只收到3張100元，「又話你唔好蝦我大陸人，我一陣仲要睇我阿婆」。由於車內沒有安裝「車Cam」，加上擔心阻礙後面車輛，又怕冤枉好人，樓主便沒有再爭拗下去，另外給女乘客100元紙鈔，「其實我係賭緊嘅心態，就睇下妳係咪真係咁都呃」。

由於車內沒有「車Cam」，司機又怕自己冤枉好人，便沒有爭拗下去，所以再給對方100元，司機最終下班後整理賬目，發現自己確實被騙。(《降魔的》劇照)

樓主續指，因為自己開工起初都會記錄每一程車資，「又會開住計數機，每完一單就加上去，總之花時間計一計就知」，因此收工計數後發現自己確實被騙，不禁大嘆「當買個教訓，我之後都會逐張放低數畀個客睇」。

不少網民看後同情樓主的遭遇，留言指「好人難做」、「演技唔錯」、「善心真係俾人磨蝕晒」。