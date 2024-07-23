內地客尖沙咀問路去「侏儒村」　港男搲爆頭後崩潰：原來想去這裏

【香港旅遊／景點】香港「侏儒村」在哪裏？有港男於社交平台發文，指在尖沙咀遇到1名內地人以半鹹淡廣東話問路如何去「侏儒村」。他一頭霧水反問「香港有這個地方嗎？」，對方略帶質疑指「侏儒村都未聽過？」。直到內地人拿出「侏儒村」照片，樓主才恍然大悟「侏儒村」是什麼，當場「X咗出聲」。



帖文引來網民熱議，不少人看後爆笑，並分享類似經歷。但也有網民表示欣賞內地客努力說廣東話，「肯講廣東話已經好值得欣賞了，講得正唔正係其次啦」。



香港「侏儒村」在哪裏？（資料圖片）

該港男周一（7月15日）於社交平台「threads」發文表示，在尖沙咀遇到1名內地人以「講得唔正」的廣東話問路：「請問你知唔知道『侏儒村』喺邊？」

樓主從未聽過香港有「侏儒村」，一頭霧水下反問：「不知道，香港有這個地方嗎？」內地人聞言略帶質疑指：「唔會吧，侏儒村都未聽過？」

樓主茫無頭緒下，問內地人是否有目的地照片，對方隨即取出照片，樓主看後恍然大悟，當場「X咗出聲」，事關內地人口中所說的「侏儒村」，原來是「G2000」服裝店，由於發音相近惹來誤會。

內地人口中所說的「侏儒村」，原來是「G2000」服裝店。(threads)

帖文引來網民熱議，不少人看後爆笑，也有人分享類似經歷，「曾經喺海港城俾大陸人問知唔知『渣拿』喺邊」、「以前做餐廳，有大陸人：禾想要被系水，我：系水？同事：佢要水……我：哦哦哦！（原來佢講開水），我差啲原地大笑」。

也有網民表示欣賞內地客努力說廣東話，「肯講廣東話已經好值得欣賞了，講得正唔正係其次啦」。

有網民表示欣賞內地客努力說廣東話。(threads)

另有內地網民感嘆「作為內地人都想說，學習廣東話都要克服被嘲笑的心理障礙不敢開口。也希望大家將心比心，說不是自己母語的時候是否都害怕被嘲笑，是否能多釋出一些善意」，隨即有網民回應「你也可以笑港普啊，笑不一定是不善意，只是純粹好笑」。