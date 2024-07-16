傳HK Express怪獸家長挾子女逼走已買位乘客　職員咁處理惹公憤

香港快運（HK Express，UO）安排疑再掀爭議。有女網民於網上香港快運關注組發文，指往日本航班上，有「怪獸家長」以想與兩名小孩「一齊坐」為由，要求已付費揀位的乘客讓座，「搞到被搶位乘客㷫到爆！」。樓主指，乘客位置最終「被搶」，有男客服進入機艙，叫被「搶位」乘客回港後申請退款。



事件引來網民熱議，紛紛指摘相關家長離譜，以及香港快運安排有問題，「跟打劫有何分別？」、「咁大家唔使買位，上機搶位咪得囉」、「真的好核突，影衰晒香港人」、「直接報警對付呢啲怪獸最好」。



但也有網民質疑乘客為何要讓位，批評懦弱怕事，「咁都屈服？」、「香港好多怕事懦夫」，隨即有網民反駁，「梗係X個家長啦，點可能X個受害人？無畀錢買位就話啫，畀咗錢㗎喎！」。之後有自稱「受害者」的港女貼出疑似現場照片解釋，她們讓座是怕航班延遲起飛，「不想耽誤其他乘客時間」，又提到「嗰兩個（小孩）已經唔係好細嘅小朋友，已經係中學生」。



《香港01》記者正向香港快運查詢。



有女網民於網上香港快運關注組發文，指往日本航班上，有「怪獸家長」以想與兩名小孩「一齊坐」為由，要求已付費揀位的乘客讓座，「搞到被搶位乘客㷫到爆！」。（Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」）

有女網民周一（7月15日）於Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」發相發文，指香港快運往日本的「UO690」航班上，有「怪獸家長」以想與子女「一齊坐」為由，要求已付費買位的乘客讓座，「有怪獸家長挾小朋友之名搶其他乘客付費位置，要求一齊坐，但UO又entertain班怪獸喎，搞到被搶位乘客㷫到爆」。

樓主續說，付費乘客的座位最終「被搶」，有男客服進入機艙，叫被「搶位」乘客回港後申請退款。

帖文引起網民關注，紛紛批評相關家長離譜，以及香港快運安排有問題。（資料圖片）

帖文引起網民關注，紛紛批評相關家長離譜，以及香港快運安排有問題，「啲垃圾怪獸家長欺善怕惡」、「佢哋真的好核突，影衰晒香港人」、「直接報警啦，呢啲X街就係識欺淩人，唔報警不會怕的」、「咁大家唔使買位，上機搶位咪得囉」、「今次開咗先例，係咪等於個個買你哋嘅機票都唔需要付費揀位，想坐邊就坐邊，誰大誰惡誰正確？」、「咁啲人一早畀錢揀咗位咪無意義囉，咁使咩叫人畀錢揀位，下次我要坐嗰個位直接同空組講一定要坐，叫嗰個人退錢咪得，咩歪理」。

但也有網民質疑乘客為何要讓位，批評懦弱怕事，「被搶乘客咁都屈服？」、「香港好多怕事懦夫」，隨即有網民反駁，「一個二個話個乘客廢，如果佢堅持唔讓搞到班機delay幾個鐘，同機嘅人會撐佢定X佢呢？大家香港人應該知道答案」、「錯嘅係UO，完」、「梗係X個家長啦，點可能X個受害人？無畀錢買位就話啫，畀咗錢㗎喎」。

事主解釋讓座原因惹議



之後有自稱「受害者」的港女於留言區發布疑似現場照片，見到左邊靠窗3個座位上，坐有3名男女，疑似是相關家長及子女，而她解釋無奈讓位原因，「最後冇堅持係因為唔想耽誤其他乘客嘅時間，驚延遲班機，同埋嗰兩個已經唔係好細嘅小朋友，已經係中學生」。言論一出再惹熱議。