深圳搬運工摔倒後死亡　3同事照開車走無救援　遺孀索償法官咁判

搬運工摔倒地上，同事竟然開車走？內地1名搬運工隨貨車將海鮮運送去酒店，其間他和1名同事因搶貨問題發生爭執，過程中貨箱破損，裏面的水和冰灑落一地，搬運工下車時腳打滑摔落地，結果貨車司機和其餘2名工友駕車離去。直至10多分鐘後有途人發現搬運工並報警，送院後終告不治。搬運工遺孀入稟深圳市羅湖區法院，認為同事們視而不見，令丈夫失去最佳搶救時機，要求海鮮店老闆、司機及2名搬運工友要對丈夫的死負責，賠償逾70.7萬（人民幣，約76萬港元，下同），案件早前宣判。



余先生在工作途中跌倒，但同事卻沒有即時提供救助，最終余先生不幸身亡。（資料圖片）

余某在工作途中摔落車，但同事卻沒有即時提供救助，最終不幸身亡。（資料圖片／Getty Images）

內媒報道，事發於2020年9月15日，海鮮店老闆溫某在海產市場訂貨後，由司機陳某載余、嚴、何3名搬運工送到酒店門口。到酒店落貨時，余某和嚴某因為搶貨搬而爭吵，過程中貨箱破損，水和冰塊灑落一地。余想下車時腳打滑，跌落地後倒地不起，當時他頭部朝下，腳還搭在車上，何某見狀將他的腳移離車上。

直至搬完貨，工友們沒理會余某狀況就開車離去，後來有途人經過發現余某並報警，當時他已倒地10多分鐘，送院終告不治。余某的妻子及家屬將海鮮店老闆溫某、司機及2名工友告上法院，認為他們要對丈夫的死負責，要求他們支付喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等，合共707,158人民幣。（約76萬港元）

余某家人向法院提出訴訟，要求索償70.7萬人民幣。（示意圖 / GettyImges）

法官認為案件有5大重點，前4點是4名涉案人誰人有責任，第一是溫某為僱主，但在搬貨過程中余從車上摔倒，他並無過錯。第二點，司機陳某作為涉案車輛的駕駛者，余某摔下車後，他有救助義務，但他沒施救更直接駕車走人，對其死亡存在過錯。第三，工友嚴某曾和余搶貨，雖然余是自己摔倒，但他也有一定救助義務。第四，工友何某從道德上對余沒有法定救助義務。最後一點，是責任分配問題，案件起因其實是余沒有遵從排隊秩序所引致，而他下車時未盡「謹慎義務」，自身要承擔主要責任。

法官衡量各人過錯後，認為司機陳某要承擔2%賠償責任、工友嚴某承擔3%

責任。按廣東省人身損害賠償標準，事件的死亡賠償金額總數為1,250,440元（約130萬港元），喪葬費103,847（約11萬港元），原告主張的精神撫慰金10萬人民幣（約76萬港元），原告主張的賠償金總數為1,454,267人民幣（約156萬港元），換算後司機陳某要賠29,085.34人民幣（約3.1萬港元）、嚴某賠43,628人民幣（約47萬港元）。

（綜合）