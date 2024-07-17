激戰中途幼貓突入「咬蛋」男生下體劇痛　險「原地去勢」下場曝

男人最痛！台灣有男生在網上討論區發文及相片，親述這段令他難忘的恐怖事件。事源他在家中與女友愛愛途中，突然感到下體劇痛，一看之下發現是家中只有3個月的小貓正咬住他的「蛋蛋」不放。男生忍痛扯開小貓才能制止牠，最後發現受傷流血。他表示十分擔心這種尷尬情況，疑惑應如何向醫生解釋才好。最後他更新帖文，指已去求醫，看來醫生也見慣不怪。



帖文引來網民熱議，直言「太好笑」；也有人指可能是貓貓誤會了他，「有沒有可能貓貓以為你在攻擊你的女友」；亦有人認為必須如實向醫生報告，「否則感染嚴重，可能要開刀」。



樓主發布令他又愛又恨的「兇手」照片。（Dcard圖片）

台灣有男網民在Dcard上發文及相片，向網民急問如何是好。文章題為「蛋蛋被貓咬要怎麼跟醫生說」，樓主表示最近在家養了1隻約3個月大的幼貓，小貓漸漸變得很為食，在吃鹹酥雞的時候會跳上桌死咬住雞肉不放。

而在7月13日早上，樓主跟女友在家中愛愛時，下體突然感到劇痛，「X！我叫了一聲，猛的我的下體感受到疼痛……居然是我剛領養的小貓咬住我的蛋蛋」,樓主指小貓死咬不放，「拽都拽不走，發出的低鳴聽出來的已經把我的蛋蛋視為他的獵物」。樓主立即向女友求救，可是小貓愈拉愈用力咬住，「最後牙一咬忍住硬是把貓拖走，所幸終於解脫」。

有網民指可能小貓以為他攻擊女友，「有沒有可能貓貓以為你在攻擊你的女友，所以為了保護主人才攻擊你的武器」。（Dcard圖片）

樓主指小貓被拉走後仍作勢衝過來，嚇得他掩住下身，女友趕緊把貓關到房門外，樓主才有機會查看傷勢，他發現蛋蛋受傷流血了，他還附上親自畫的受傷位置的示意圖。

樓主於是先用碘消毒，但他不知道該如何跟醫生解釋。帖文引來不少網民留言熱議，有不少人「落井下石」，直言「太好笑」、「對不起，但是我真的好想笑」、「變成逗貓棒，容我先笑一下」。有人認為不用尷尬，「有什麼好羞恥的，就講就好了，搞不好醫生也會另眼相看，頂多戴墨鏡口罩進去，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

樓主更新指已去了看醫生，還指醫生見慣不怪，讓他放下心頭大石。（示意圖／GettyImages）

有人笑言「有沒有可能貓貓以為你在攻擊你的女友，所以為了保護主人才攻擊你的武器」、「你就說你正在跟女性朋友研究如何延續後代的問題時，被別的物種攻擊了，說到這邊你可以拿出手機照片給醫生看，跟他說犯人大概長這個樣子」。

亦有網民給出認真建議，「建議你老實講，上次有個病人因為這樣，他的蛋蛋整個感染化膿，打好幾天抗生素才壓下去，如果壓不下去醫師打算開刀進去清」、「老實跟醫生說被貓貓咬蛋蛋，看是不是要打破傷風」。事發翌日，樓主更新指已去了看醫生，還指醫生見慣不怪，讓他放下心頭大石。