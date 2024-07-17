DSE放榜│長期病患女生考3次終入大學　回首寄語：1次失敗唔代表咩

「我哋能夠做到嘅，永遠都比我哋想像嘅多」，1名患上長期病系統性紅斑狼瘡症及罕見腦神經疾病僵硬人症候群的女生，12年前為了升讀大學、實現助人的夢想，拖着病軀，歷經2次DSE失敗，終在第3次挑戰DSE時成功考入大學修讀輔導及心理學。現時已畢業投身社會的她，日前在社交平台發帖講述自己當年抗病、再戰DSE的心路歷程，藉回首當年的低谷苦痛，鼓勵現屆考生永遠不要放棄，「希望大家都唔好放棄，一次失敗並唔代表啲咩！堅持就係最後嘅勝利！」。



該名女生在社交平台發帖，稱於12年前確診系統性紅斑狼瘡症，5年前又被確診罕見腦神經疾病僵硬人症候群，不過疾病無阻她奮勇向前，終在第3次DSE考試後成功考上大學。（《和我老公結婚吧》劇照）

該名女生在社交平台Threads上發帖，講述多年前兩度重考DSE並成功考上大學的經歷。作為首屆DSE考生的樓主，於12年前確診系統性紅斑狼瘡症，要備試的她除了面臨考試壓力，還有體力及精神的考驗，「開始食好多藥，每日個人都好攰，但又因為類固醇嘅影響，晚晚都瞓得好差。加上食咗藥，好難集中精神，有時讀起書上嚟，就變得好困難」。而老師亦時時叮嚀「一試定生死」，令她倍感壓力。

與病患搏鬥終考入大學

在確診患病前，升讀大學護理系曾是樓主的夢想，然而患病後的體力減退卻令她看清殘酷的現實，「但事實擺在眼前！因為病我基本上體力好差，又好易攰同氣喘，我點樣可以做到護士呢？」。不過樓主始終不願放棄升讀大學之後畢業助人的夢想，她坦言「我好想將來真正幫到人所以都需要學歷同知識」、「讀大學係我夢想嚟」，故在首次DSE失利後，她又再度挑戰DSE，最終在第3次DSE成功考入大學主修輔導及心理學。

樓主指，積極備試的數年間她經歷了多次疾病復發，可說是在病榻上備試，最終才順利考上大學。然而，5年前她又被確診罕見腦神經疾病僵硬人症候群，在因病休學、復學期間，「我同自己講『你當日點樣喺病榻入面堅持考3次DSE，你今日就要點樣堅持行到去大學畢業！』」。

樓主指備試時除了面臨考試壓力，還有因疾病引起的體力及精神考驗。（《和我老公結婚吧》劇照）

患病體驗無常 學會放下執着

連番打擊也未削減她半分鬥志，反而令她對人生有新的感悟，「由確診長期病到確診罕見病，我經歷咗唔少風浪，入過無數次醫院，經歷人生低谷之後好多嘢都睇化咗」。雖然大學畢業後，因長期疾病致她身體狀況欠佳，未能從事全職或兼職的輔導員，但她如今卻以自由工作者的身份進行輔導或在網上分享抗病經歷。她表示雖然收入不豐，但「幾鍾意幫到人嗰種滿足感」，故對現時生活滿足。

她又透露，過往她亦甚是執着，「覺得一定要做到自己想做嘅事，人生先會美滿」，但患病後她才發現人生難以預計，她甚至無法預料身體何時變差甚至離開世界。不過，她亦因患病而學會放下執着，雖然旁人看她或許覺得她遠離當日想做護士的夢想，但她卻認為自己早已「走得更遠」，「可能喺大家眼中，我完成唔到我曾經嘅夢想，不過我覺得而家嘅我比達成夢想行得更遠」。

樓主最終在第3次DSE時成功考入大學修讀輔導及心理學。（示意圖／unsplash）

寄語DSE考生：堅持就係最後嘅勝利

樓主在文末寄語，「DSE失敗唔代表啲乜嘢！DSE只係人生嘅開始，冇人可以定義到你嘅人生！為自己開拓一條適合嘅出路先係最重要嘅嘢」，她亦鼓勵應屆考生「希望大家都唔好放棄，一次失敗並唔代表啲咩！堅持就係最後嘅勝利！最後送我嘅座右銘畀大家『我哋能夠做到嘅，永遠都比我哋想像嘅多』」。

帖文引起網民熱議，不少網民大讚樓主「叻女」，並被其毅力感動，「你好叻女呀！放棄只係一下子嘅決定，但堅持卻需要更持久加強大的毅力」、「你真係好叻女，係病魔戰鬥下仍然唔放棄完成夢想，好欣賞你既毅力」、「你好叻好堅強！要向你多多學習」。

（Threads）