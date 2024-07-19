港鐵女偷拍女乘客背脊！港男拍片直擊　網民笑：螳螂捕蟬黃雀在後

再有港鐵偷拍事件！有港男搭乘港鐵時，於車廂目睹有女子開啟電話相機的錄影模式，將鏡頭轉向另1名女乘客背部，強調「佢足足錄咗5分鐘」，他相當好奇對方拍攝意圖，故分享片段到網上求解。有網民猜測或是車廂人多擠迫，「可能影緊貼到幾埋」，惟樓主解釋當時車廂環境不算迫狹，亦留言對方已瞄準女乘客背脊一段時間，實在不明所以。有網民戲稱「螳螂捕蟬，黃雀在後」，「你後面可能仲有人影緊你影緊佢影緊人哋」。



有女子於港鐵車廂內手持電話，開啟錄影模式偷拍另一女乘客的背部。（threads影片截圖）

車廂內目擊女子拍攝另一女乘客背部

「入得嚟地鐵，你影人，人影你」，該男生在 threads 上傳片段，當時港鐵車廂內有不少乘客需要站立，1名女子將電話打開相機功能，並開啟錄影模式，再將鏡頭對準前方另一名女乘客的背脊；而女乘客則因專注看手機，未有發覺被人從後偷拍。

片中畫面顯示，該女子錄影片段長達近1分20秒，不過目擊過程的樓主卻表示，「佢足足錄咗5分鐘」。雖然女子並不是偷拍對方私隱部位，但樓主仍就對方錄影女乘客背部舉動感奇怪，故貼出片段，希望網民高抬貴手，「正義X請放過我」。

網民分享曾見女人偷拍女人

片段引來網民猜測該女子偷拍意圖，「係咪因為佢背脊有嚿嘢凸起咗呀？」、「懷疑想影低踩到佢」、「可能影緊貼到幾埋」，不過樓主解釋當時車廂環境不算迫狹，加上看見對方已瞄準女乘客背脊一段時間，有人則建議樓主靜候佳音，「可能過兩日大數據會話到俾你知」。

網民笑稱事件是「螳螂捕蟬，黃雀在後」，「你後面可能仲有人影緊你影緊佢影緊人哋」、「我一定會問佢影緊咩」；有留言分享曾目睹有人偷拍，上前嚇窒對方經驗，「我都遇過女人影女人，我行去旁邊對空氣講『見到你偷拍啦』，之後佢個樣嚇到瀨尿」。

執業大律師陸偉雄曾向《香港01》表示，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪。（照片由受訪者提供）

律師解釋何謂「窺淫罪」

執業大律師陸偉雄過往曾就公眾地方偷拍行為向《香港01》表示，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法，「事後有否刪除相片也沒有影響，因為罪行已經發生」。

陸偉雄指出，事主可選擇要求偷拍者刪去相片，惟相片屬證明犯案行為證據，一旦刪去日後或難以定罪及追究。他建議市民若遇到類似情況應即時報警，因相關拍攝工具將被警方撿走作為證物，被拍下的相片及影片流出機會相對較微，同時亦能保留作為追究理據，屬更安全處理方法。

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