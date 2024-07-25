連鎖米線店米粉得幾粒肉碎！食客怒問：少成咁？　侍應咁答惹議

餐廳食品的賣相和品質，如果跟期望有落差，難免會惹起爭議。近日有食客到連鎖米線餐廳花費41元吃早餐，見米通粉碟內的肉碎只有數粒，於是怒問侍應「啲肉碎點會少成咁？」，而對卻回應指「唔一定有㗎，跟湯底出」，令樓主感到憤怒。



有網民看完照片同樣覺得肉碎份量「少得可憐」，亦有人笑言「餵雀仔」、「我粒鼻屎仲大舊過呢堆肉碎」；不過也有網民覺得米通粉無說明一定有肉碎，故力撐餐廳「無問題」，「早餐包齊單據食物」、「但係佢個餐通粉又冇提及有肉碎」、「可能係湯渣嚟，所以唔一定有」。



有網民到連鎖米線餐廳花費41元吃早餐，卻不滿跟餐的米通粉肉碎太少。（「中伏飲食報料區」FB圖片）

該名食客在Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖公審餐廳，指日前到連鎖米線餐廳的屯門分店食早餐，並點了個早餐套餐。從收據可見，樓主點的38元早餐套餐包括雞扒、多士及1碗「家鄉泡米通粉」，另加3元要了凍咖啡。不過樓主卻對跟餐的通粉感到不滿，批評通粉上的肉碎太少。

從餐牌的英語版本可見，所謂的「家鄉泡米通粉」內含豬肉、碎蘑菇及蝦米。而樓主拍攝的通粉照片中，可見有數粒肉碎、蘑菇碎。樓主因不滿肉碎份量太少，於是即場怒問侍應阿姐「啲肉碎點會少成咁？」，沒想到阿姐竟回應「唔一定有㗎，跟湯底出」。

樓主點的38元早餐套餐包括雞扒、多士及1碗「家鄉泡米通粉」。（「中伏飲食報料區」FB圖片）

事後樓主覺得「中伏」於是發帖批評餐廳，有網民看完照片亦表示認同，覺得肉碎份量「少得可憐」，亦有人笑言「餵雀仔」、「我粒鼻屎仲大舊過呢堆肉碎」、「家鄉泡米通粉，可能佢家鄉係咁，好難講」。

然而，也有網民持相反意見，認為餐廳所供應食物附合餐牌所包含項目，甚至力撐餐廳「無問題」，反指問題出於樓主「唔了解叫咗乜嘢」，「早餐包齊單據食物，但你話湯底食料不足，如少湯、無味、無蔥花、無熱滾食物都好難叫人幫你嘛」、「但係佢個餐通粉又冇提及有肉碎，所以佢話唔一定有？只不過係個湯底跟出嚟？」、「41蚊算係咁啦」。

（Facebook）