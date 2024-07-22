置地廣場流瀉大量紅色液體照瘋傳！網民猜紅酒洗地　置地親解真相

位於中環、名店雲集的置地廣場發生「流血事件」？日前有網民在社交平台群組發布相片，指在置地廣場地中庭有大片紅色液體傾瀉一地，從相片可見，當時已有十多名清潔人員正在清理現場，用沙包防止液體擴散，並吸走液體。



由於畫面相當震撼，照片隨即在網上瘋傳，並引來不少網民議論紛紛，有人笑言「鋪頭大出血？最後今天？」，更有傳是商場有店舖「冧咗紅酒櫃」，故有大量紅酒流出，「呢舖襟計啦」、「用紅酒洗地，榮華富貴呀」。另有人估計是「爆了冷氣水候喉」。



置地廣場回覆《香港01》查詢時表示，指事件是因爆水管所致，而流出的顏色水，是為了確認爆了哪一款水管而加入排水系統。



日前網上瘋傳照片可見置地廣場流出大量紅色液體。（Facebook圖片）

據了解，照片於上周六（7月20日）在網上開始傳開，可見置地廣場店鋪旁的牆邊有大量紅色液體流瀉到地上，當時有十數名管理公司及清潔人員在清理現場，用沙包阻止液體再往外流，並正在吸走地上的液體。

由於場面相當震撼。相片隨即在網上瘋傳。帖文引來不少網民留言，並作出種種聯想，「星期日竟用此方法引人來打卡」、「閃靈咁」，由於現場流出的是紅色液體，故引發不少聯想，「邊個買嘢買到出晒血」、「鋪頭大出血？最後今天？」、「姨媽咁澎湃？」。其後更有傳言是有商舖「冧咗紅酒櫃」，故有大量紅酒被打破而溢出，有人留言指「嘩！呢度有無50支紅酒？」、「用紅酒洗地，富貴榮華呀」、「紅酒抹地果然高級」。

有網民認真拆解事件，估計是「爆了冷氣水喉呀！」。（網上圖片）

有網民則認真拆解究竟發生何事，「Landmark都開始舊了」，有人估計是「爆了冷氣水喉呀！」、「爆chiller（製冷機）喉漏水」，亦有人認為是「倒灌，明顯無做好排污管道既維護工作」。

《香港01》就事件向置地廣場查詢，獲回覆指事件是因爆水管所致，而流出的顏色水，是為了確認爆了哪一款水管而加入排水系統，相信可釋除大眾的疑慮。