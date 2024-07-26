龕位貴？內地網民稱快遞櫃放父親骨灰　1年僅$XX　豐巢快遞：不實

龕位價格高，有內地網民疑為減輕經濟負擔，竟想出奇謀，利用豐巢智能快遞櫃存放父親骨灰，而1年僅需年費55元人民幣（約59港元）。事件引起網民熱烈討論，有網民笑言「比買墓地划算多了」，亦有人狠批「哪個不孝子孫」、「對先人也太不敬了」。



豐巢快遞發聲明表示，嚴禁在快遞櫃存放骨灰，又指快遞員每周會清理快遞櫃內的滯留件，不會出現「骨灰盒放快遞櫃」情況，相關帖文為不實內容。



網傳有內地網民利用豐巢智能快遞櫃存放父親骨灰，而1年僅需年費55元人民幣（約59港元）。（示意圖，GettyImages）

綜合內地媒體報道，內地微博剪輯視頻博主「住在月亮上的檸檬精」於上周四（18日）在微博發帖，表示朋友的父親去世，惟朋友沒有錢買公墓，而且房子小，空間不足，「騰不出單獨的房間來安放骨灰盒。最後，他聽從了我的建議，把骨灰盒放在了豐巢快遞櫃」。

帖文指，豐巢快遞櫃可以用55元人民幣（約59港元）置辦會員年卡，購買年卡後就不會收取滯留費，「一年只要55塊錢，是不是很划算？」。

微博博主「住在月亮上的檸檬精」於上周四（18日）發帖，講述「骨灰盒放快遞櫃」事件。（「住在月亮上的檸檬精」微博截圖）

帖文現已不見，不過有內地網民已截圖並轉發，在網上引起熱議。有網民提到龕位費用高昂，並笑言「比買墓地划算多了，不是墓地買不起，而是豐巢更有性價比」、「網上真是人才輩出」。亦有人認為不應將先人骨灰放到快遞櫃，「這有點嚇人」、「這人太摳門了」、「哪個不孝子孫」、「對先人也太不敬了」。

豐巢快遞發聲明表示，嚴禁在快遞櫃存放骨灰。（豐巢微博截圖）

「骨灰盒放快遞櫃」事件在網上引起極大迴響，而豐巢亦於周二（23日）在官方微博發帖回應，豐巢有明確禁存物品說明，亦嚴禁在快遞櫃存放骨灰，「感謝大家關於豐巢的關注，豐巢快遞櫃對於禁止保管物品有明確要求，嚴禁存放骨灰類物品，儲物前請仔細閱讀，骨灰類相關的物品建議存放於專門的場所，更符合國家民政部相關保管規定」。

豐巢工作人員又向內地傳媒表示，豐巢每星期都會派快遞員清理快遞櫃內的滯留件，「以避免這樣的事情發生」，強調帖文內容並非事實，「這個是博主搬運的段子，並非事實」。另外，豐巢網頁顯示所提供的長期儲物服務1年最少為240元人民幣（約257港元），因此「55元租用1年快遞櫃」的說法同樣並不可能。

該博主事後表示涉事帖文只是轉發內容。（「住在月亮上的檸檬精」微博截圖）

事後，該名博主的主頁一度顯示為「因違反社區公約，該用戶目前處於禁言狀態」。23日晚上，該博主發帖解釋涉事帖文只是轉發內容，並表示「由於之前轉載的一篇帖子，帶來了錯誤的引導及不好的影響，再次深表歉意！希望大家存儲物品嚴格遵守規定」。

（綜合）