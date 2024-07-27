大媽不滿商品缺貨　狂罵便利店員兼掟錢　正義女生代出頭1句KO

客人至上雖然是服務業的宗旨，但遇上野橫「西客」也不能單方面受氣。最近1名台灣女生在網上發文，表示日前到便利店買東西，不料結賬時碰到1名婦人不停辱罵店員，原因竟是其想買的商品沒有現貨，需要等候店家調貨，「她直接把錢用扔的扔到桌面，甚至有幾塊零錢是噴到店員的身上」。台女見店員還默默地微笑彎腰撿錢，忍無可忍便一手拿起現金，然後質問婦人，又狠批對方「活到現在連最基本的尊重都不懂喔？」，最後讓對方啞口無言。



1名台灣大媽因想買的商品沒有現貨，而大罵便利店員，甚至把錢扔到收銀枱桌面，其中有零錢更扔到店員身上。（《愛回家》劇照）

女生直斥：活到現在連最基本的尊重都不懂喔？

該名台女在社交平台Threads發文分享，表示日前到便利店買飲料，排隊等候結賬時，「排在我前面的婦人一直飆罵店員」，原因是店內沒有她想要的商品，需要從其他店調貨，樓主當下已非常氣憤，由於自己的家人也曾在便利店上班，「一直想到如果我家人被這樣對待會作何感想？」。最後在結賬時，該名婦人更直接把錢扔到桌面，「甚至有幾塊零錢是噴到店員的身上」，而店員面對此情況，還默默地一邊微笑，一邊彎腰去撿錢。

樓主忍無可忍，便直接將婦人扔出來的零錢拿起來，並拿到婦人面前質問，「如果我今天把錢扔到妳面前還是妳身上，妳怎麼想？還是我把錢扔到妳家人身上，妳會不會生氣？身而為人，活到現在連最基本的尊重都不懂喔？」，最終婦人也不敢再說話，也不敢直視我樓主。

店員面對此情況，還默默地一邊微笑，一邊彎腰去撿錢，讓樓主忍無可忍而仗義執言，拿起零錢質問相關婦人。（《我的鄰居是EXO》劇照)

網民激讚謝樓主正義挺身

樓主在文中慨嘆，「能不能將心比心，真的不要欺負店員」，不少網民亦紛紛附和，又大讚樓主見義勇為，「多點同理心和尊重，這社會就不會有那麼多問題」、「如果我是店員，一定會為妳的仗義執言而感動」、「很感謝這個社會有妳這樣的正義挺身而出」、「我們不應該縱容那些錯誤的行為持續發生」、「妳很棒，現在都一堆欺善怕惡的人」。

有同樣任職便利店員的網民分享自身經歷，指「我也有遇過問客人要不要微波，客人很兇的說不微波怎麼吃，後面的紋身大哥就兇他了，說他就回家加熱，你有什麼意見嗎？要微波就微波，在那邊X北X母刁難店員，那個人瞬間變俗辣，大哥瞬間變的超神聖的」。