去麥當勞食榴槤！拖篋客食榴槤傳氣味　遭拍照公審：成個場都臭晒

在麥當勞食榴槤？雖然麥當勞近年偶爾會供應新D24榴槤新地等食品，但食客外帶榴槤到店內進食，真的好嗎？近日有女網民於飲食群組發文，指於元朗某麥當勞遇到有2名人士，身邊有1個行李篋，在店內當眾拿出1整榴槤細味品嘗，不滿傳出濃烈氣味，怒斥「成個場都臭晒！」。帖文掀起網民討論，有人指責2食客舉動自私，「唔食開榴槤嘅真係頂唔順㗎」、「影響整個冷氣系統」、「外帶食物霸住個位」；惟有人認為樓主公審多餘，「同經理反映咪得囉」、「如果自己唔鍾意榴槤行埋去X佢囉！Post上網把鬼咩」。



2名人士於麥當勞吃榴槤，惹同場食客不滿。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民：唔食開榴槤嘅真係頂唔順

該女網民在 facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，指日前光顧元朗某麥當勞時，目睹有人拿出1整盒榴槤放在桌上享用，「成個場都臭晒！」。照片所示，2名人士枱上放了個裝榴槤的膠盒和1杯麥當勞飲品，身旁有1個小型行李篋，其中1人拿起榴槤細味品嘗。樓主不滿當中傳出的氣味擾人，遂貼圖公審對方。

許多網民都批評相中2人行為自私，「唔食開榴槤嘅真係頂唔順㗎」、「會影響整個冷氣系統，一陣味！」、「真係好無公德心，好心喺屋企先食啦」、「影響餐廳營業」、「外帶食物霸住個位，仲要食榴槤影響人」、「買咗餐想堂食都無位」、「所以香港有啲餐廳「禁止帶非本餐廳出售的飲食入內進食」，其實係保障緊其他顧客」。有餐廳熟客更指出，「呢個場不嬲都係咁，一杯水就坐成日」。

榴槤氣味濃烈，有人視之為極品美食，但亦有人難以接受。（資料圖片）

有網民認為餐廳經理應即時制止2人，以確保不影響其他客人，「客人有問題，令到其他客人不滿，餐廳職員都很大責任」、「呢啲經理要出聲啦」。不過有人就質疑樓主公審實屬多此一舉，「如果自己唔鍾意榴槤行埋去X佢囉！Post上網把鬼咩」、「同經理反映咪得囉，不得進食非本店食物」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）