城寨三子現身AIA友邦好生活節開幕禮　分享現場必玩好生活體驗

「AIA友邦好生活節」於7月27日至8月4日在中環舉行，早前舉辦活動開幕禮。當日邀得「城寨三子」林峯、胡子彤、張文傑與大會司儀谷德昭分享生活節內各種的必玩好生活體驗，並大玩默契遊戲，探討健康生活的秘訣，以身作則演繹健康不只一種定義，鼓勵大家一起「再想健康」。



「城寨三子」林峯、胡子彤、張文傑一起為「AIA友邦好生活節」開幕。（AIA提供）‧

「AIA友邦好生活節」場內設有多項在大帳篷下舉行的健康體驗及合家歡活動，包括6歲至60歲都可以一試的Ninja Challenge、8米巨型屏幕AOB超級遊戲區、摩天輪天空之鏡影相打卡位、Chill Zone慢活空間、不同主題的趣味工作坊（包括專業教練帶領的足球訓練、親子音樂班、Zumba Dance）等。

活動免費開放予公眾參與，一同伸展筋骨、打卡放空，促進身心靈健康，為個人健康打造全新定義。適逢國際運動賽事舉行，大眾亦可在場內大螢幕前齊撐港隊，為運動員打氣加油。