張家朗奧運爭衛冕｜劍神原來高到咁！即睇港男平均身高你算高定矮
撰文：布萊恩
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【張家朗／身高／劍擊／世一／香港奧運金牌／巴黎奧運2024／港人平均身高】東京奧運男子花劍金牌得主、現時世界排名第3、身高達193厘米的港隊劍擊代表張家朗，今屆於巴黎奧運爭取衛冕，將在今日（7月29日）晚上7時35分登場，他直入32強，若晉級16強，即有機會遇上強勁對手、現時世界排名第15的國家隊劍手莫梓維。
張家朗被網民稱為「193劍神」，實際上193厘米身高究竟是什麼概念？比香港男性平均高度高多少？
張家朗身高193厘米 比港男平均身高高逾18厘米
根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2024年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高174.83厘米；女性平均身高則為160.62厘米。
與港男平均身高對比，193厘米高的張家朗高18.17厘米，名副其實是「高人」。在香港名人藝員中，可與之「匹敵」的數到ERROR 「193」郭嘉駿，同樣是193厘米高。至於男團MIRROR成員姜濤及Anson Lo 盧瀚霆等，雖然本身高度已高過港男平均身高，但與張家朗相比，仍有一段距離。
重溫「劍神」張家朗在東京奧運奪金一刻▼▼▼
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談到港人高度，大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！
郭富城▼▼▼
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李佳芯▼▼▼
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陳奕迅▼▼▼
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戴祖儀▼▼▼
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周柏豪▼▼▼
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G.E.M.鄧紫棋▼▼▼
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鄺潔楹▼▼▼
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陳柏宇▼▼▼
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簡淑兒▼▼▼
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答啱0至3條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！
答啱4至6條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～
答啱7至9條，果然對明星瞭如指掌，神人！
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