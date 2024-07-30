何詩蓓奧運奪銅牌│何詩蓓身高高到咁！即睇港女身高　1XXcm已算矮

【何詩蓓／身高／世界冠軍／游泳／自由泳／巴黎奧運2024／港人平均身高】於上屆東京奧運勇奪兩面銀牌的香港「混血女飛魚」何詩蓓，今年再出戰巴黎奧運，終在女子200米自由泳游決賽得第三名，奪得銅牌。



今年26歲的何詩蓓，身高高達178厘米，到底她較香港女性平均身高高出多少？



巴黎奧運戰報，何詩蓓總排名第4，順利進入周二凌晨3時41分的決賽。

重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼

+ 6

何詩蓓身高178厘米 比香港女性平均身高高超過19厘米

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。

何詩蓓不單高出香港女性平均身高19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高較何詩蓓矮1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與何詩蓓身高有段距離。

即睇何詩蓓世界短池游泳錦標賽封后一刻▼▼▼

何詩蓓參加世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，以0.12秒刷新世界紀錄。（Getty Images）

大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！

郭富城▼▼▼

+ 5

李佳芯▼▼▼

+ 5

陳奕迅▼▼▼

+ 5

戴祖儀▼▼▼

+ 5

周柏豪▼▼▼

+ 5

G.E.M.鄧紫棋▼▼▼

+ 5

姜濤▼▼▼

+ 5

鄺潔楹▼▼▼

+ 5

陳柏宇▼▼▼

+ 5

簡淑兒▼▼▼

+ 5

答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！



答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～



答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！

