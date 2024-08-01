何詩蓓巴黎奧運奪2面銅牌│身高高到咁！即睇港女身高 1XXcm算矮
撰文：布萊恩
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【何詩蓓／身高／世界冠軍／游泳／自由泳／巴黎奧運2024／港人平均身高】於上屆東京奧運勇奪兩面銀牌的香港「混血女飛魚」何詩蓓，今年再出戰巴黎奧運，終在女子100米及200米自由泳游都奪得銅牌，令她在2屆奧運共獲得2银銅的佳綥。
今年26歲的何詩蓓，身高高達178厘米，到底她較香港女性平均身高高出多少？
重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼
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何詩蓓身高178厘米 比香港女性平均身高高超過19厘米
根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。
何詩蓓不單高出香港女性平均身高19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高較何詩蓓矮1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與何詩蓓身高有段距離。
即睇何詩蓓世界短池游泳錦標賽封后一刻▼▼▼
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大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！
郭富城▼▼▼
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李佳芯▼▼▼
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陳奕迅▼▼▼
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戴祖儀▼▼▼
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周柏豪▼▼▼
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G.E.M.鄧紫棋▼▼▼
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姜濤▼▼▼
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鄺潔楹▼▼▼
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陳柏宇▼▼▼
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簡淑兒▼▼▼
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答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！
答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～
答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！