何詩蓓巴黎奧運│100米自由泳晉級決賽　兩屆奧運最少獲獎金$XXX萬

【何詩蓓／獎金／游泳／自由泳之后／巴黎奧運2024】在東京奧運取得2面銀牌佳績的香港「混血女飛魚」何詩蓓，香港時間周二（7月30日）在巴黎奧運出戰女子200米自由泳決賽，奪得第三名獲銅牌，可獲獎金150萬元。而她於周三（7月31日）凌晨出戰女子100米自由泳準決賽，順利晉級決賽，將於周四（8月1日）凌晨2時30分爭取獎牌，獎金有機會再加碼。



究竟何詩蓓兩屆奧運獎牌獎金會有多少？平均月薪又有多少？原來可能比香港人每月收入中位數高出超過一倍！



究竟何詩蓓兩屆奧運獎牌獎金會有多少？

重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼

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今年「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼，取得個人金牌的運動員，可獲600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌可獲150萬元，第4名可獲75萬元，而第5至第8名則可獲37.5萬元。何詩蓓在女子200米自由泳奪得銅牌，即可獲獎金150萬元。

在2021年舉行的東京奧運會，何詩蓓取得女子100米及200米自由泳兩面銀牌，每面銀牌獲恒基精英運動員計劃頒發250萬港元獎金，即共500萬港元，連同巴黎奧運獲得的150萬元，意味兩屆奧運最少獲得650萬元獎金，相信足夠在本港多區Full Pay買兩房單位。她出戰參加女子100米自由泳，目前已晉級決賽，周四（8月1日）凌晨爭獎牌，獎金有機會再有進帳。

除了獎金，何詩蓓料屬「精英訓練資助計劃」下的「精英甲+」類別，根據2023/24年數據，未計額外資助，全職標準每月資助可達44,500元，比香港人最新每月入息中位數21,000元高出超過一倍。

究竟香港精英運動員收入如何？對比其他職業薪金又算高或低？以下圖表一一話你知▼▼▼

即睇何詩蓓於世界短池游泳錦標賽封后一刻▼▼▼