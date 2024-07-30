張家朗奧運奪金｜花劍68年來首人 內地網民咁睇：大家中國人同喜
撰文：布萊恩
出版：更新：
【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／巴黎奧運2024／世界排名／東京奧運2020】香港隊「劍神」張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，勇挫意大利劍手Filippo Macchi，衛冕成功再奪金牌，是香港首位連續兩屆奪得金牌的運動員，也是68年來再有運動員在男子花劍個人賽成功衛冕。
張家朗再奪金引起全城狂歡，內地社交平台「小紅書」亦湧現祝賀帖文，有內地網民大讚，「恭喜香港隊，永不放棄的精神」、「厲害啊香港」、「恭喜！國歌及區旗又再飄揚場上！」、「大家中國人同喜」。
張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽對戰意大利劍手Filippo Macchi，曾經落後12：14，力追至14：14平手，最終以15比14反勝，贏得個人第2塊奧運金牌，成功衛冕，是香港首位連續兩屆奪得金牌的運動員，也是男子花劍個人賽史上第3位成功衛冕的選手。
張家朗賽後強調，要以正面心態面對每場比賽，也證明香港地方雖小，但只要相信自己就能做到很多事，不要因為是細小地方就不堅持。
張家朗再創香港及世界歷史，全城同賀，「香港的驕傲」、「好犀利呀！香港精神！香港必勝！」、「香港英雄」。
內地網民：大家中國人同喜
內地社交平台「小紅書」亦湧現祝賀帖文，內地網民大讚「香港人都是受金庸武俠影響嗎，怎麼這麼多用劍高手」、「香港應該超開心吧，擊劍這個兩個冠軍呢」、「實至名歸」、「好牛逼」、「恭喜香港隊，永不放棄的精神」、「恭喜恭喜！值得我哋學習！」、「厲害啊香港。這種後來居上的振奮人心」、「恭喜！國歌及區旗又再飄揚場上！」、「大家中國人同喜」。
張家朗巴黎奧運衛冕奪金牌！獲獎金$600萬 兩屆奧運共獲$1XXX萬張家朗巴黎奧運奪金牌｜劍神原來咁高！即睇港男身高你算高定矮？張家朗16強戰│中國劍手受傷 ViuTV蔡俊彥「希望舊患復發」惹爭議何詩蓓巴黎奧運奪銅牌｜兩屆奧運最少獲獎金$XXX萬 仍有機再進帳何詩蓓奧運奪銅牌│何詩蓓身高高到咁！即睇港女身高 1XXcm已算矮