女大生遭2學弟夾中間輪姦　淫狼辯稱「無說不要」　1原因竟獲輕判

借酒行兇令人髮指！台灣1名女大學生與2名學弟到租屋處飲酒聊天，不勝酒力睡在2名學弟中間，詎料睡到半夜遭2名學弟輪流性侵。事後女大生提告，學弟辯稱是學姐對他性暗示並主動親吻，又強調學姐沒有抗拒或說「不要」，惟法官判2人「強制性交罪」罪成各判處3年6個月刑期。



2人不服上訴，高分院審理後認為，2人犯案後坦承犯行終知悔悟，分別以35萬新台幣（折約8.3萬港元）與事主達成和解，事主也願意給予緩刑，因此改判2年有期徒刑、緩刑5年，並須提供240小時義務勞務，以及接受3場法治教育課程。



台灣1名女大學生與2名學弟到租屋處飲酒聊天，不勝酒力睡在2名學弟中間，詎料睡到半夜遭2名學弟輪流性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，該名台南女大學生「A女（化名）」，上體育課認識2名不同學系的學弟。事發於2019年6月24日晚上11時許，A女邀約2名學弟到租屋處飲酒聊天，其後她不勝酒力，躺在床上與2名學弟聊天，並同意讓2名學弟借宿。

A女原本約好讓2名學弟1人睡沙發，1人睡地板，但A女之後上廁所回來發現，2名學弟在她的床上睡着，她因為無力挪動2人，只能夾在2人中間睡覺。詎料睡到半夜，1名學弟突然觸摸A女胸部及下體，她驚醒想翻身阻止，但被對方脫去衣服指侵再「硬上」得逞。另1名學弟在旁目擊，但未有制止，1小時後更想「硬上」A女，A女掙扎不果也被對方得逞。

睡到半夜，A女遭2名學弟輪流性侵。（示意圖／gettyimages）

事後A女提告，庭上學弟辯稱是A女主動摳他手對他「性暗示」，而他隔着衣服摸A女胸部時，她仍然清醒且沒有拒絕，所以才會脫去A女褲子發生性關係。另1名學弟亦辯稱是A女主動親吻，才會與她發生性行為，強調A女當時清醒，沒有抗拒或說「不要」。

不過台南地院法官審理後批評，2人為逞私慾無視A女意願，侵害性自主權及身體自主權，犯案後又狡辯否認犯行，態度不良好，但考量2人已與「A女」達成調解，有實質補償心意，依強制性交罪判2人3年6個月刑期。

2人不服上訴，台南高分院審理後改判2年有期徒刑、緩刑5年。（示意圖／gettyimages）

2人不服上訴，台南高分院審理後認為，2人犯案後終知悔悟，並且分別以35萬新台幣（折約8.3萬港元）與A女達成和解，A女也願意給予緩刑，因此撤銷一審判決，改判2年有期徒刑、緩刑5年，並須提供240小時義務勞務、接受3場法治教育課程。全案仍可上訴。