夫妻愛愛要收錢？人妻規定每月交歡1次　面談另收費　丈夫咁反擊

夫妻「愛愛」或每次當面交談都要收錢？台中1對夫妻結婚3年多後，性生活不協調，人夫希望每月10次，但人妻以照顧小孩、身兼多職還房貸太疲累，以及個性保守為由，每年只能配合8至10次，甚至演變成每月1次，每次支付500元新台幣（約127港元），就連當面交談都要另外收費。人夫忍無可忍，決定申請離婚，台中高分院裁定雙方婚姻名存實亡，准許他們離婚。



妻子不但無故拒絕和丈夫同睡一房，而且規定每月只能「愛愛」1次，2019年10月起甚至沒有再發生關係。（示意圖/gettyimages）

根據判決書，該對夫妻2014年1月結婚，隨後育有2名子女，但2017年7月起，妻子不但無故拒絕和丈夫同睡一房，而且規定每月只能「愛愛」1次，2019年10月起甚至沒有再發生關係。人妻除批評丈夫體型太胖之外，還在家人面前批評他性無能，他們面對性生活不協調問題，初則口角，繼而動武，自2022年初以來，他們沒有任何親密舉動。

妻子規定每次和她講話或「愛愛」要支付500新台幣（約127港元），導致雙方2年未曾當面交談，只能透過LINE和手機短訊聯絡。（示意圖/gettyimages）

人夫提出他3年前打算申請離婚，但妻子承諾會改善夫妻關係，所以他撤回申請，為了婚姻更將住所業權分給妻子，但妻子故態復萌，甚至規定每次和她講話或「愛愛」要支付500新台幣（約127港元），導致雙方2年未曾當面交談，只能透過LINE和手機短訊聯絡，因此希望法官判准他們離婚。

但人妻表示，他們在第2名子女出生後就已經開始分房休息，每逢假日都會有性行為，但她本人比較保守，不但要照顧子女，而且身兼多份工作應付房貸，所以感到疲勞，每年只能配合丈夫發生關係8至10次，丈夫卻要求每月10次，次數之多超出其負擔，丈夫一旦求歡被拒，就會開始碎唸罵人，甚至要求她搬走。

法官裁定雙方已經沒有感情和信任，婚姻難以維持下去，批准他們離婚。（示意圖/gettyimages）

人妻更稱，如今丈夫以離婚為由，試圖將她趕出獨佔住所，雖然雙方婚姻出現破裂，但她不認為自己付上主要責任，強調仍想維持婚姻，希望法官駁回丈夫申請。

法官認為，雙方性生活不協調只是導火線，真正的問題是他們未能以理性態度進行溝通，裁定他們已經沒有感情和信任，婚姻難以維持下去，批准他們離婚，二審維持原判，案件仍可上訴。

（綜合）