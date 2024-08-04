巴黎奧運｜港隊男飛人用「DIU」做名牌名留青史　刁姓原來勁到咁

【巴黎奧運2024／香港運動員／DIU／刁姓】今屆巴黎奧運多名香港隊運動員陸續亮相，其中田徑男子100米跑預賽，有香港運動員以「DIU」作名字參賽，引來網民熱議，笑言「名留青史啦今次！」、「見到個牌都笑咗」、「應該香港人實明」。



其實「DIU」並不是粗口，而是以外卡出戰的港將刁俊稀的英文名「DIU Felix Chun Hei」。雖然「刁（DIU）」姓十分稀有，但原來歷史人才輩出，到底姓氏由來？有哪些歷史名人？以下一一話你知。



巴黎奧運：刁俊稀出戰男子100米預賽。（01體育記者袁志浩攝）

以外卡出戰的港將刁俊稀（DIU Felix Chun Hei），於田徑男子100米跑預賽第3組第3線出賽，跑出10.62，小組排第4，總排名20，未能晉級下1圈。

巴黎奧運：刁俊稀出戰男子100米預賽。（01體育記者袁志浩攝）

巴黎奧運：刁俊稀出戰男子100米預賽。（01體育記者袁志浩攝）

刁俊稀賽後表示：「幾特別、幾難忘，第一次來到奧運跑這個場，最特別是賽道紫色、很多歡呼聲，很不錯，以享受的心態為主，沒有給自己太大壓力，自己的腳這兩三星期都有不同狀況，比較緊。」他表示不算太滿意做出的時間，但腳的狀況限制發揮，訓練質素也受影響，「自己的個人最佳時間（10.33秒）是足夠入到初賽的，有點可惜，希望借今次比賽從世界級選手身上學習，準備好下一場比賽」。

雖然無緣晉級，但刁俊稀（DIU Felix Chun Hei）比賽時胸口名牌「大大隻字」寫上「DIU」，譯音與粗口相似，引來網民熱議，笑言「名留青史啦今次！」、「見到個牌都笑咗」、「應該香港人實明」、「噚日我啊媽話畀我聽呢個人姓DIU，以為佢講笑，原來佢係姓刁」、「佢老婆一定唔可以姓李，唔係叫刁李聯婚」、「加油呀，刁兄」。

巴黎奧運：刁俊稀出戰男子100米預賽。（01體育記者袁志浩攝）

刁（DIU）是稀有姓氏 歷史名人輩出

「刁（DIU）」當然不是粗口，而是中國稀有姓氏，於《百家姓》中排名第148。「刁」出自姬姓，源於雕國，後簡稱「刁」。「刁」姓歷史名人輩出，包括西漢巨商刁閒、東晉尚書左僕射刁協、北魏大將軍刁整、元朝大將刁國器等。

刁姓人口分佈較廣，主要集中在山東、貴州、湖南。截至2022年，全國刁姓人口總數37多萬，佔當時全國人口0.023%。