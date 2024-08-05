港鐵大叔遭踩腳叫道歉爆罵戰　內地女要求先講普通話：尊重內地人

港鐵人多擠逼，乘客應互諒互讓。本港近日流傳1段港鐵車廂爭執影片，1名港男大叔與1名內地女子因「踩腳」問題爭吵，其間大叔不斷大聲要求內地女道歉，但對方則要求大叔說普通話，反問「香港人就不會說普通話嗎？」，又稱「我覺得我們內地人在香港，你香港人也（要有）起碼的尊重」。2人之後繼續爭吵，直至影片結束。



影片引來兩派網民爭議，有人認為男子有欠風度，「男人大量些不要計較那麼多，好無謂」、「這男人好似好大損失咁！影衰香港人的風度！」；也有人批評內地女言行，「踩到人就要道歉啦，仲要一堆歪理」、「香港要香港人講普通話，係邊個唔尊重人先？踩到人就係要講對唔住㗎啦！」。另有網民認為不要「跟車太貼」，「有冇上集。起因？1人少句唔好咩？」。



本港近日流傳1段港鐵車廂爭執影片，港男大叔與1名內地女因「踩腳」問題爭吵。（影片截圖）

影片長1分27秒，於本港多個Facebook群組及外國reddit等平台轉載流傳。影片見到，港鐵東鐵綫列車當時正駛往大圍站，車廂座內上1名大叔正與1名內地女爭執，有1名男孩坐在2人中間，相信是是內地女的兒子。

當時內地女表示「那種在罵人呢！」，大叔回應「妳有沒有講過對不起啊？」。內地女聞言要求大叔說普通話，「你如果一開始普通話跟我講，他（男孩）踩到你了，我肯定會跟他講，讓他跟你說道歉」。

內地女要求港男大叔說普通話。（影片截圖）

內地女要求港男大叔說普通話。（影片截圖）

大叔反駁「我點解同妳講普通話啊？因為香港人嚟㗎！」，惟內地女反問「香港人就不會說普通話嗎？」。內地女又說，她能聽懂一部份廣東話，大叔隨即問「妳識唔識講對唔住啊？踩到我，我鬧妳，係咪應該講對唔住啊？1個都無！」。內地女反嗆，「首先我跟你說，小孩子踩到你我不知道，他可能也沒有意識到，但是你可以先用普通話讓我們明白，這個事情（道歉）我一定會。第1次的時候，你就可以用普通話跟我講清楚，不是這樣子大吼大叫的，在地鐵裏面來教育我們好嗎？」。

內地女強調，「我覺得我們內地人在香港，你香港人也（要有）起碼的尊重」。（影片截圖）

內地女強調，「我覺得我們內地人在香港，你香港人也（要有）起碼的尊重」。（影片截圖）

大叔不滿，繼續責罵，內地女則重申「我們踩到你不好意思啊，但是我們不接受你這樣大吼大叫的教育我們！」，強調「我覺得我們內地人在香港，你香港人也（要有）起碼的尊重」。2人之後繼續爭吵，直至影片結束。

影片引來兩派網民爭議，有人認為大叔有欠風度，有網民批評內地女言行。（影片截圖）

影片引來兩派網民爭議，有人認為大叔有欠風度，「男人大量些不要計較那麼多，好無謂」、「佢講咗對唔住仲想佢點？」、「這男人好似好大損失咁！影衰香港人的風度！」。

亦有網民批評內地女言行，「踩到人就要道歉啦，仲要一堆歪理」、「喺香港要香港人講普通話，係邊個唔尊重人先？踩到人就係要講對唔住㗎啦！」、「去到邊都要當地人講普通話，你唔叫日本人同你講普通話至肯道歉？」、「佢意思要人一開始就講普通話，打橫嚟嘅」、「其實個小朋友好尷尬，好心阿媽收聲啦」。另有網民認為不要「跟車太貼」，「有冇上集。起因？1人少句唔好咩？」。