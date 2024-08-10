公屋｜5口家庭同住　瞓碌架床兼每朝爭廁所　住戶呻仲有1樣好難頂

不少人認為住公屋是人生贏家，但有住戶持相反意見。1名公屋住戶在網上表示，面積300呎單位住有5人，「朝朝早返工返學輪住爭廁所」，和兄弟姊妹共享1房，睡在碌架床時，當其中1人失眠，就會「感受到佢碌來碌去」，寵物貓亦會「成日爭床瞓」，有時和家人發生爭執都沒有私人空間，要下樓暫避，慨嘆「好想快啲賺到大錢，可以生活得好啲」。



不少網民苦笑留言「好多納米豪宅仲細過公屋，一樣要瞓碌架床同爭廁所」、「爭廁所好平常，唔係每個家庭都有2個洗手間」、「劏房換自由」。



樓主形容如果一家人開心，的確在小屋倍感親密。（《香港愛情故事》電視劇照）

樓主在「香港討論區」表示，自己一家五口住在300呎公屋單位，由過往上學直至現在上班，每個人都要「輪住爭廁所」，兄弟姊妹共用同一睡房，只能使用碌架床 , 「即係1個人瞓唔着, 另一個人都好感受到佢碌來碌去」，一家人更養貓，因此貓咪「爭床瞓」的情況時有發生。

樓主形容如果一家人開心，的確在小屋倍感親密，但若發生爭執便「嘈到拆天」，甚至不能留在家中，「要喊要嬲都要走出街暫避，夜晚都只可以喺樓下公園坐下,嬲完又係去返個碌架床」。

若家人發生爭執，「嘈到拆天」，甚至不能留在家中。（《香港愛情故事》電視劇照）

樓主慨嘆不少港人在上述環境長大，「只可以話有公屋已經好好，至少有瓦遮頭」，希望「發大財」改善生活。

帖文引來多名網民討論，「我認為有公屋住已經好感恩」、「住咩都冇所謂，係大家相處開心」、「爭廁所事小啦，大個咗兄弟姐妹反面爭公屋了」。

（香港討論區）