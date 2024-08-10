請食飯黨？內地女稱遇困難「刷不了卡」　電台主持呻：好討厭騙子

請食飯黨出沒注意！有電台女主持分享在街上遇騙子經歷，怒斥「點解唔可以腳踏實地做人呀？」。事緣當時她正步出港鐵站，被1名操普通話女子截停，對方表示初次來港，卻因去澳門出差時遇到些問題，反正最後就是「刷不了卡，付費不了」，故要求她幫忙買單，或直接給她錢，使其可以買東西給小孩吃。女主持當然未有「落疊」，最後騙徒只能敗走，但她事後極為不滿，指自己遇路人截停，會停下來是因為擔心對方真的有要事需幫忙，但就質疑街上騙徒不斷將人與人之間的信任拉低，故稱「我真係好討厭騙子」。



電台女主持分享於港鐵金鐘站外遇騙徒「呃飯食」經歷。（「threads＠elsie_lui」截圖）

「其實我真係好討厭騙子」，該電台女主持在 threads 發文，指當時剛好步出港鐵金鐘站外，便和1名女子「對上眼」，她原本打算繼續行，卻被對方叫停。該女子以普通話向她表示自己來自上海，又稱「小姐不好意思，以下我說出來的事可能有點荒謬，但請你相信我」。對方指自己初次訪港，到澳門出差時遇到些問題，「我們去吃飯不知為什麼刷不了卡，付費不了」，請求女主持幫忙買單，或給點錢好讓她可以買東西給孩子吃；惟女主持未有「落疊」，騙徒最終只能敗走，並和另一名騙徒會合離開。

女主持續稱，「通常10次有11次路人叫停我，我都會留低聽佢哋講」，因為擔心對方真的需要幫忙，卻不滿職業騙徒屢次將人與人之間的信任拉低，她不禁思考，若然某日乘車時發覺欠缺「一蚊幾毫」，向別人求助卻會被誤以為是騙徒。她又指，平日經常接獲騙徒來電，「已經多到我好想Cut咗個電話」，但她每次仍選擇接聽，只是擔心有緊急事，如錯過醫院致電，故不忿斥責騙徒，「點解唔可以腳踏實地做人呀？」。

帖文引來不少網民留言，紛紛表示厭惡騙徒，「你仲咁好心機聽佢講嘢」、「騙子就係捉到你心理，你所講嘅怕佢有咩急事」、「佢哋啲人可唔可以正經搵份工做下，每日諗咁多旁門左道嚟偷呃拐騙，最怕係啲老人家中招」，又提醒他人外出時緊記小心，「唔好幫人但害咗自己，賊係無樣睇㗎」。

有人就分享自身經歷，指自從街上出現更多騙徒，的確有損人與人之間的互信，「有次我去到天水圍唔係好熟路，問咗2次路完全被無視」、「我試過無帶八達通要坐輕鐵買飛，但得10蚊紙，部機只收銀仔，問咗對中老年夫婦有無散紙可以唱，佢哋2個一路退後唔出聲，最後有兩個20歲都唔知有無嘅後生情侶，先放低戒心同我唱錢」。

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