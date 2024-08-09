多事惹禍！頻繁被問「為何45歲還沒結婚」　男子持棍狂毆鄰居致死

雖說鄰里間應保持良好關係，但都要有適當邊界感！印尼較早前有男子不滿鄰居多管閒事， 多次詢問他「都已經45歲了，為何還沒有結婚？」，認為對方話語帶有嘲諷意味，結果惱羞成怒，以木棍不斷毆打對方，導致鄰居頭部遭重擊昏迷倒地，送院後證實不治；男子事後已被警方拘捕。



印尼有男子不滿屢被追問「為何45歲還未結婚」，持棍狂毆鄰居致死。（示意圖／GettyImages）

綜合印尼媒體報道，事發於7月29日，蘇門答臘（Sumatera）北部某縣市，有男子因不堪鄰居長期詢問他何時結婚問題，活活將對方毆打致死。60歲死者伊里安托（Asgim Irianto）妻子透露，45歲疑犯西雷加（Parlindungan Siregar）於當晚約8時突然闖入她家中，並不斷以木棍毆打丈夫伊里安托。

儘管伊里安托曾逃跑到街上，但仍不幸被西雷加追上，遭對方持續施暴，附近居民見狀隨即上前制止西雷加，但伊里安托因頭部受到重擊，曾一度昏迷倒地。救援人員趕到後立刻將伊里安托送院搶救，但他最終仍傷重不治。

45歲的疑犯西雷加，涉嫌持棍毆打鄰居致死被捕。（網上圖片）

當地警方事後交代案情，指他們於案發後1小時內已拘捕疑犯西雷加，而死者伊里安托證實為退休公務員。西雷加接受警方盤問時供稱，死者生前多次開玩笑詢問他「為何45歲還沒結婚？」，令他心煩意亂，加上覺得對方話語中帶有嘲諷意味，最終難忍怒氣，失控殺死對方。亦有報道指，死者與疑犯因為家中飼養的雞隻跑錯雞舍，時有爭執。

（綜合）