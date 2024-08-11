驚！孕婦逛魚市場突腹痛　當場誕「人魚BB」　嬰兒急探頭結局暖心

台灣出現「人魚BB」？台灣1名30多歲孕婦到高雄市茄萣區興達觀光魚市逛街，突然腹痛，到公廁發現嬰兒急着「探頭」出生，報警求助。幸好在救護人員幫忙下，孕婦順利誕下機率僅八萬分之一的罕見「人魚寶寶」。「人魚寶寶」出生時呼吸心跳不穩，沒有哭聲，急救後成功「回天」，終母子平安。



台灣1名30多歲孕婦到高雄市茄萣區興達觀光魚市逛街，突然腹痛，誕下機率僅八萬分之一的罕見「人魚寶寶」。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發8月3日傍晚，1名孕婦到高雄興達觀光魚市逛街時腹痛，到公廁檢查發現胎兒「探頭」，可能有急產情形。救護人員接報趕到現場，發現孕婦已懷孕36周，早上曾出血，嬰兒胎頭已明顯露出。

由於距離最近醫院有30分鐘車程，擔心孕婦趕不及送醫院，考慮孕婦及胎兒安全，救護人員當機立斷，在救護車架床上鋪好墊子接生，經幾次出力，孕婦順利誕下男嬰。

搶救下，男嬰恢復自主呼吸，傳出宏亮哭聲，順利送院，母子平安，圖為救護員模擬當事情況。（高雄市消防局圖片）

不過救護人員任務還未完成，事關男嬰離開母親身體時，仍包覆着羊膜囊，羊膜囊完整未破，也就是俗稱的「人魚寶寶」，而且男嬰呼吸、心跳不穩，肌張力不足，沒聽見哭聲，情況緊急，救護人員馬上急救。

幸好搶救下，男嬰恢復自主呼吸，傳出宏亮哭聲，順利送院，母子平安。

最終母子平安。（示意圖／gettyimages）

「人魚寶寶」（Mermaid birth／En caul births）指孕婦羊水沒破，羊膜包住寶寶、羊水和胎盤一起生產，多數出現在早產胎兒，機率僅八萬分之一，相當罕見。高雄市消防局去年6月亦曾接生早產的「人魚寶寶」，救護人員同樣順利完成任務，母子平安。