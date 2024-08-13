3颱風連環襲日本？GFS料安比或變超強颱風　天氣博主：氣壓值瘋狂

【最新颱風消息／香港天氣消息／天文台／颱風路徑預測／安比／瑪莉亞／Maria／山神／日本旅遊】日本經歷大地震後，再有3個颱風連環侵襲？日本氣象廳預測，繼瑪莉亞後，目前有2個熱帶氣旋靠近日本，其中1個發展成7號颱風「安比」，預計達強颱風級別，周五至周六（8月16日至8月17日）最近日本，之後會在千葉縣轉向掠過；6號颱風「山神」亦會在周三（8月14日）靠近日本東北部，計劃到日本旅遊要注意了。



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS）預測，「安比」結構相當完整巨型，周五（8月16日）靠近日本中部後轉向東北方向移動遠離。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主則引述ECMWF和GFS數據指，「安比」有可能成為增強成「超強颱風」，形容「依照其（山神）氣壓值來說，就是這麼瘋狂」。



不過，熱帶氣旋風力和移動路徑存在很大變數，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



日本氣象廳預測，7號颱風「安比」預計達強颱風級別，周五至周六（8月16日至8月17日）最近日本，之後會在千葉縣轉向掠過。（日本氣象廳）

日本氣象廳預測，6號颱風「山神」會在周三（8月14日）靠近日本東北部。（日本氣象廳）

日本氣象廳預測，繼瑪莉亞後，目前有2個熱帶氣旋靠近日本，其中1個發展成7號颱風「安比」，預計達強颱風級別，周五至周六（8月16日至8月17日）最近日本，之後會在千葉縣轉向掠過；6號颱風「山神」亦會在周三（8月14日）靠近日本東北部，計劃到日本旅遊要注意了。

安比結構巨型



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，「安比」結構相當完整巨型，周五（8月16日）靠近日本中部後轉向東北方向移動遠離。（ECMWF／Windy.com）

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根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，「安比」結構相當完整巨型，周五（8月16日）靠近日本中部後轉向東北方向移動遠離。

美國全球預報系統GFS亦有類似預測。

美國全球預報系統GFS亦有類似預測。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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天氣博主：安比或增強成超強颱風



經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」則指出，6號颱風「山神」雖然朝向日本方向發展，但有可能還未登陸日本，「該颱風基本就消失了」。

博主指，按照GFS數據，「安比」更可能會「爆發式發展」，在8月15日時出現945 hPa（強颱風級別），認為這樣發展趨勢「意味着有可能成為今年的超強颱風」。（網上圖片）

至於7號颱風「安比」，博主表示無論GFS還是ECMWF都認定其後續整合「相當完美」，其中ECMWF預計周二（8月13日）「安比」就會達到996 hPa（熱帶風暴級別），「所以，這很顯然依照其氣壓值來說，就是這麼瘋狂，過後在副熱帶高壓影響之下，會靠近日本增強」；而按照GFS數據，「安比」更可能會「爆發式發展」，在8月15日時出現945 hPa（強颱風級別），認為這樣發展趨勢「意味着有可能成為今年的超強颱風」。