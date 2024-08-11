「4颱共舞」？ECMWF預測4颱風本周靠近日本　天氣博主：今年奇特

【最新颱風消息／香港天氣消息／天文台／颱風路徑預測／瑪莉亞／Maria／日本旅遊】「4颱共舞」？日本氣象廳預測，目前有2個熱帶氣旋靠近日本，其中1個發展成5號颱風「瑪莉亞」，達強烈熱帶風暴級別，預計穿過日本本州岩手縣及秋田縣，計劃到日本旅遊要注意了。



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統GFS預測，將會接連有熱帶氣旋靠近日本，更可能出現「4颱共舞」，即4個熱帶氣旋同時在日本附近出現，部份會往日本方向移動。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主則引述中央氣象台數據指，預計8月中旬前，西北太平洋和南海將有2至3個颱風生成。他又說，今年颱風情況奇特，「的確是比較少，西北太平洋和南海才只有4個颱風生成，較常年平均7.8個偏少3.8個」，而現階段變化空間還是存在，「一旦引導方向的氣流發生改變，那颱風的變化路徑也會改變。所以，現階段大家參考就行」。



不過，熱帶氣旋風力和移動路徑存在很大變數，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



日本氣象廳預測，5號颱風「瑪莉亞」周一至周二（8月12至13日）穿過日本本州岩手縣及秋田縣。（日本氣象廳）

日本氣象廳預測，5號颱風「瑪莉亞」達強烈熱帶風暴級別，周一至周二（8月12至13日）穿過日本本州岩手縣及秋田縣；之後有1個熱帶低氣壓靠近，預計會達熱帶風暴級別，到日本旅遊的話要注意。

之後有1個熱帶低氣壓靠近日本，預計會達熱帶風暴級別，到日本旅遊的話要注意。（日本氣象廳）

將有4颱共舞？



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，颱風「瑪莉亞」穿過日本後，日本附近東面及南面海域或會出現3個熱帶氣旋，連同「瑪莉亞」形成「4颱共舞」局面，其中1個更會向日本方向移動，預料下周四（8月15日）最近日本。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，颱風「瑪莉亞」穿過日本後，日本附近東面及南面海域或會出現3個熱帶氣旋，連同「瑪莉亞」形成「4颱共舞」局面，其中1個更會向日本方向移動，預料下周四（8月15日）最近日本。（ECMWF／Windy.com）

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美國全球預報系統GFS亦有類似預測，強度及路徑則稍有不同。

美國全球預報系統GFS亦有類似預測，強度及路徑則稍有不同。（GFS／Windy.com）

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天氣博主：今年颱風比較少



經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」則引述中央氣象台數據指出，預計8月中旬前，西北太平洋和南海將有2至3個颱風生成，「從我國給出的情況來看，中期資料預報，預計8月中旬前，西北太平洋和南海將有2至3個颱風生成，看到沒？最多或有3個，這是我國給出的，看來與EC 、GFS的情況基本上都是保持一致，都是認為颱風活躍來了」。

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」則引述中央氣象台數據指出，預計8月中旬前，西北太平洋和南海將有2至3個颱風生成。（網上圖片）

博主又提到，今年情況奇特，「今年的颱風的確是比較少，西北太平洋和南海才只有4個颱風生成，較常年平均7.8個偏少3.8個，有3個颱風登陸我國，較常年平均2.5個偏多0.5個。而8月我國預計有3至4個颱風生成，較常年同期（5.6個）偏少，有2至3個颱風登陸我國，颱風移動路徑以西行和西北行為主，主要影響華南、華東沿海，同時可能有北上颱風影響長江以北地區」。

博主強調，「變化空間還是存在，這個是不能肯定的事情，一旦引導方向的氣流發生改變，那颱風的變化路徑也會改變。所以，現階段大家參考就行」。