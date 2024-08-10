大媽行商場見廚具攤檔無人　偷刀放入手袋過程全記錄　網民促報警

網民早前在社交平台發片及相片，指在商場有大媽行經一個廚具Pop Up攤擋，當時並無店員看檔，大媽在檔前行來行去，之後先拿起1個不銹鋼鑊鏟看了看後，放在手袋邊度一度之後放回桌上。之後她走到攤檔的另一端，從磁石刀架拿下一把刀，並放入自己的手袋中轉身離去，過程被閉路電視拍下，網民於是公開影片，並表示「一時貪念，後悔終身」。



帖文引來不少網民議論紛紛，「四處都有CCTV，點解啲人重要咁去犯險？愚不可及」、「唔知佢啲子女見到會點」，亦有人建議樓主「應該報警，唔應該放上網」。



大媽從磁石刀架拿下一把刀，並放入自己的手袋中轉身離去。。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「全港店舖消息 (開張／執笠）關注組」中發片及相，表示「一時貪念，後悔終身」。從影片可見6月30日下午3時多，有名大媽行經北角1個商場的廚具Pop Up攤擋，但當時並無店員看檔，大媽在檔前行來行去，看到無人後離去，稍後她再返回攤檔，先拿起不銹鋼鑊鏟看了看後，放在手袋邊度一度之後放回桌上，之後她走到攤檔的另一端，從磁石刀架拿下1把刀，並放入自己的手袋中轉身離去。樓主於是公開影片，希望她回頭是岸。

帖文一出即被瘋傳，不少網民留言，「除非佢攞把刀即刻去打劫，否則唔攞把刀應該都唔會無飯開，咁除咗貪心之外、真係搵唔到其他理由」、「唔知佢啲子女見到會點」、「無錢拎咪拎刀仔，控制唔到自己要偷嘢」。

亦有網民認為到處也是天眼，為何仍有不少人以身犯險，「CCTV多過客，以為無人見到就過到骨」、「四處都有CCTV，點解啲人重要咁去犯險？愚不可及」，亦有人建議樓主報警，而非放上網公審，「應該報警，唔應該放上網」。