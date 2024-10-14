巴士2大叔大聲說話吵爆全車　遭司機1句KO　想攞尾彩反被玩謝爽了

乘搭巴士應注意聲量，以免影響司機及乘客。有港女於社交平台發文，指日前乘搭九巴270B時，有2名大叔在超大聲聊天，騷擾到正在駕駛的司機，司機忍無可忍大聲責罵2名大叔，「叫佢哋收聲唔好影響司機揸車」，2人除即收聲。



不過其中1名大叔疑不忿氣，落車時想「攞尾彩」斥責司機，卻再被司機醒目1招「KO」，令樓主笑言「唉，真係睇到都覺得尷尬」。網民看後爆笑，揶揄大叔「勁X」、「面係人哋畀，架係自己丟」、「大癲」。



乘搭巴士應注意聲量，以免影響司機及乘客。（示意圖／資料圖片）

該港女於社交平台threads發文講述事件。她憶述當日乘搭九巴270B回家，坐在上層位置，樓下則有2名年約40至50歲大叔超大聲「傾偈」；到巴士駛至尖山隧道時，司機不堪2名大叔聲浪太大，忍無可忍大聲責罵2人，「叫佢哋收聲唔好影響司機揸車」，2名大叔隨即收聲，「然後架車真係安靜咗」。

2名大叔超大聲「傾偈」，司機不堪聲浪太大，忍無可忍大聲責罵2人，2名大叔隨即收聲。（示意圖／資料圖片）

然而事件仍未結束，樓主表示，到落車時，其中1名大叔不忿氣「話返個司機轉頭」，斥責司機「係咪傾偈都唔畀呀？」、「講句嘢都唔得呀？」、「我邊有阻住你啊！」。司機未回罵，而是冷靜地說根據巴士條例，乘客禁止騷擾司機。

大叔聞言繼續責罵司機，司機遂使出「絕招」，成功「KO」對方，「司機話咁報警囉，然後就熄匙打電話報警。過多10秒，同佢（大叔）傾偈嗰個阿叔2號走咗返上車勸阿叔1號落車，阿叔1號有下台階就面懵懵咁落咗車」。

司機強調，根據巴士條例，乘客禁止騷擾司機。（示意圖／資料圖片）

惟大叔仍想「攞尾彩」，下車後隔着門揚言「叫警察嚟搵我囉X頭！」，司機沒有理會，「頭也不回咁走了」。最終2名大叔入閘乘搭火車到內地，樓主則笑言「唉，真係睇到都覺得尷尬，啲人化少少好唔好。咁大個人都唔化咁面懵嘅，丟架！」。

網民看後爆笑，揶揄大叔「勁X」、「面係人哋畀，架係自己丟」、「大癲」、「佢應該冇諗個司機真係會報」。