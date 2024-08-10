農曆七月！凶宅誠徵勇者入住　日薪達$2500　網民驚呼：讓我來！

正值農曆七月（鬼月）鬼門關開，不少人「敬鬼神而遠之」。台灣有男子在網上誠徵勇者入住凶宅「洗屋」，標榜「1天1萬（新台幣，折算約2,500港元），現領（現金出糧）」，而且留下聯絡方法。帖文引來各界討論，不少人甚至指薪酬吸引，紛紛表明有意入住，「讓我來！」、「思考1秒都是對錢的不尊重」。



當地傳媒嘗試致電相關電話號碼了解，但對方轉去留言信箱，帖文隨後更被刪除。當地警方提醒民眾，事件可能涉及詐騙或惡作劇，提醒民眾切勿單獨前往，民俗專家亦表示，民眾若運勢低，入住容易撞邪。



疑是凶宅的屋外有枯藤、多塊枯黃落葉和化寶爐，門口貼有多張疑似符咒，屋內更有十字架，相信中西合壁辟邪。（網上圖片）

凶宅門口貼多張疑似符咒

相關帖文本身在facebook群組「新竹房屋買賣平台（仲介，自售皆可）新竹預售屋，新竹中古屋，新竹法拍屋，新竹土地買賣」發出，上載者李先生寫明「凶宅入住，1天1萬，現領」，即日薪現金1萬新台幣（約2,500港元），同時留下聯絡方法。據帖文上載的照片可見，單位比較殘舊，屋外有枯藤、多塊枯黃落葉和化寶爐，門口貼有多張疑似符咒，屋內更有十字架，相信中西合壁辟邪。

帖文引來多名網民熱議，但隨即被刪除，但網民繼續在Threads討論，「1天1萬不要說入住，鬼跑了，我都幫你抓回來」、「思考1秒都是對錢的不尊重」、「在哪裡？我住到他長出綠樹」。

不少網民表示薪酬吸引，願意住凶宅，希望賺得高薪。（示意圖/gettyimages）

民俗專家：勢低人士比較容易撞邪

當地記者致電了解，但對方看電話轉入留言信箱。而當地警方指出，事件有機會是惡作劇，抑或搏取眼球，但也不能排除詐騙的可能性，提醒民眾單獨前往，注意人身安全，同時切忌捲入金錢交易。

台灣民俗專家黃有福則認為，貼文看似中介人的噱頭，入住凶宅頂多睡得並不安穩，但運勢低人士比較容易撞邪，必須到寺廟請法師化解。

（綜合）