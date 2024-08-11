香港效率！台妻幫襯機場麥當勞　XX分鐘取餐及時上機　網民反咁睇

香港人出名工作效率高，有時快到令旅客難以置信。台灣1名人妻明明尚有大約10分鐘就要登機，但她仍在麥當勞香港機場分店點餐，點完才發現距離其取餐號碼尚有100多號，估計「要直接放棄食物了」，結果職員用了13分鐘就處理好其訂單，「感謝香港的效率，讓我不用餓肚子上機」。



多名網民笑言「香港人表示『13分鐘有點久』」、「要等13分鐘，香港人就要發飆了」、「強烈建議『送外賣』加入奧運項目」。



當日早上多人在麥當勞香港機場分店點餐，正在等候領取食物。（Threads圖片）

樓主在Threads表示，當日早上前往香港機場趕飛機，快速在麥當勞用機器點餐，「發現距離我取餐的號碼有100多號，但我再10分鐘就要登機了」，自責沒有先看號碼就下單，「看來要直接放棄食物了」。最終職員13分鐘就處理好其訂單，食物沒有錯誤，形容「實在太感動了」，大讚「世界上最快速的麥當勞」。

樓主同時上載圖片，可見當日早上多人點餐，正在等候領取食物。

樓主最終順利領餐及時上機。（示意圖/資料圖片/林幸言攝）

帖文引來不少網民留言，「13分鐘太慢了」、「在上班的繁忙時間超過5分鐘就會被投訴了」、「13分鐘在香港已經會開始不耐煩」，亦有人笑言「請相信全世界工作最快的香港人」、「講效率香港絕對是世一」，更有網民認為可能號碼沒有意思，「不等於前面有100多個號碼，它只是電腦隨機出的號數而已」，甚至建議接受安檢時就先用手機叫餐，之後去到麥當勞就馬上有。

（Threads）