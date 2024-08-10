巴黎奧運｜歐遊除咗睇奧運去邊好？網民讚一城市有文藝氣息又抵玩
撰文：聯合新聞網
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日前有一名台灣網友在論壇發文表示，最近因為許多人去巴黎看奧運，讓他也想去歐洲走走，因此想詢問網友，歐洲哪個城市最值得一遊。許多網友大力推薦捷克首都布拉格並訴說原因，但若不限縮於城市的話，有很多網友推薦瑞士。
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該名網友在PTT透露，最近巴黎舉辦奧運，許多人親至現場觀賽，連帶地自己也想去歐洲旅遊，但因為時間與預算有限，只能去「倫敦、巴黎、尼斯、赫爾辛基、斯德哥爾摩、馬德里、巴塞隆納、慕尼黑、柏林、布達佩斯、布拉格、維也納、里斯本、蘇黎世」其中一個城市，好奇這些地點當中何處最值得旅遊。
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有13位網友回應「布拉格」，其中有網友補充原因：
「布拉格便宜又大碗（意即物超所值）」
「布拉格文藝氣息濃厚又不貴」。
也有不少網友推薦瑞士的城市：
「蘇黎世，相信我完全不同等級」
「伯恩、蘇黎世」
「伯恩」
「策馬特真的讚」
「直上瑞士策馬特」
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更有網友推薦連帶整個國家也很值得一遊，尤其是山：
「有錢直上瑞士，其餘不去也沒關係」
「瑞士基本上完全高一個等級」
「有錢直上瑞士無誤 」
「瑞士那幾座山」
「瑞士的山」。
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