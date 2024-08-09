鹹濕的士？車頭告示稱着短裙8折被轟意淫　男網民：男人有冇折？

坐的士遇到司機有條件給予優惠，結果卻令人不快？近日有女生到澳門遊玩並乘坐當地的士，竟發現車內貼上1張標貼，指「穿短裙單身美女」坐副駕駛位可獲8折優惠！該名女生坦言感到不安，表示「講真我諗無女仔會唔擔心？」。



有網民就認為該優惠的玩笑話太過火，意識淫穢，直言「鹹濕當幽默」、「好變態好嘔心」，另有男網民就笑言「男人着短裙有冇折？」、「下次我試下着短裙可能都有折——骨折」。



有女生在澳門坐的士發現車內貼上1張標貼，指「穿短裙單身美女」坐副駕駛位可獲8折優惠。（Threads）

樓主：我諗無女仔會唔擔心

該名女生於周三（7日）在社交平台Threads上傳該張照片，指日前到澳門遊玩，乘坐的士期間發現的士車廂張貼了1張標語膠牌，上面是1個單膝下跪求婚卡通貼紙，並寫上「單身美女請坐副駕 穿短裙打八折」。

樓主大感不安，於是拍下照片並上傳到網上，表示「上到的士見到呢句嘢，其實想點？講真我諗無女仔會唔擔心？」。從照片可見，膠牌被貼在副駕駛位前方，甚是搶眼。膠牌旁邊還有的士司機的駕駛員證，及澳門交通事務局、治安警察局投訴電話。至於司機姓名及照片則被樓主遮去。

的士車頭的告示寫上「單身美女請坐副駕 穿短裙打八折」，令女生感到不安。（《降魔的2.0》劇照）

她又指的士司機是1名「阿叔」，不過無法確定司機是否就是張貼膠牌之人，因司機亦可能與他人共用的士謀生。另有網民表示亦曾遇上有司機在車內貼上同樣標語，並上傳照片作證，而放在標語上方的則是數個手辦公仔，包括3個胸部豐滿的美女手辦模型。

另1名網民亦曾遇上有司機在車內貼上同樣標語，並上傳照片作證，而放在標語上方的則是數個手辦公仔，包括3個胸部豐滿的美女手辦模型。（Threads）

網民怒斥：好似性騷擾咁

樓主的帖文一出即時引起網民熱議，並被轉載至多個社交平台。不少網民看完照片後，認為相關標語令人不悅，除了對女性有欠尊重外，甚至會令人對安全問題產生擔憂，「會想落車」、「鹹濕當幽默，真係笑唔出」、「好變態好嘔心」、「好似性騷擾咁」、「睇到會諗會唔會有cam影裙底」、「影衰同業就係依啲」。

TVB女藝人黃靖靈 （波波）。(ig@krysellawong)

亦有男網民表示要投訴的士司機，但並非因「踩界標語」，而是因為司機只向女性提供優惠，並笑言「告得，性別歧視」、「男人着短裙有冇折？」、「下次我試下着短裙可能都有折——骨折」。另外有網民就覺得司機只是在開玩笑，「開玩笑嘅嘢」、「香港人，輕鬆點，人家給你打折頭，又無對你摸手摸腳，這麼在意？唔高興咪當睇唔到囉」、「冇啲幽默感」。

（Threads）