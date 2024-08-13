平治失控撞鐵欄！司機爆驚嚇原因：這生物掉到身上　網民深表同情

1隻小強竟連累司機炒車？台灣近日發生原因罕見的車禍，當地1輛黑色平治在台中市某路口右轉時突然「轉過龍」，直撞鐵欄車頭損毀，警方到場發現司機未有喝酒，看閉路電視好奇問他為何自撞，撞之前還打了方向燈，對方解釋是「有1隻蟑螂掉到我身上，我嚇瘋了」。事件中無人受傷，但該平治至少要維修1個月，網民知道肇事原因後大表同情，「如果是因為蟑螂我非常能感同身受」、「最後蟑螂去哪了」。



平治轉彎時突然撞上右邊的鐵欄。（threads「soflec_roysays」影片截圖）

平治離奇撞向鐵欄嚴重損毀

台媒報道，台中市日前發生奇怪車禍，42歲于姓司機駕駛平治行經1個路口時，平治突然失控撞上右邊地下道入口鐵欄，右側車頭嚴重受損，鐵欄也被撞到凹陷。事發時該路段車流很多，平治自撞時後方有電單車跟着，幸好事件中無人受傷。案件依道路交通事故處理，警方提醒駕駛者經過路口時要注意路況及交通標誌，注意行車安全。

平治司機事後在社交平台Threads上分享經過，從其上傳的閉路電視畫面所見，他右轉時突然「轉過龍」，撞向右邊的欄，衝擊力大到後半車身彈起。照片所見，車頭位置損毀不少，車頭燈撞破。

平治轉彎時突然撞上右邊的鐵欄。（threads「soflec_roysays」影片截圖）

司機進行酒精測試證實沒喝酒

司機表示，警方到場後替他進行酒精測試，發現數值是零沒有喝酒，警員看住閉路電視一臉疑惑，好奇問「第一次看到有人這樣自撞的，你怎麼開的？」。司機坦白說：「有1隻蟑螂掉到我身上，我嚇瘋了。」現場的2名警衛恍然大悟，提醒他要去拜神，警員再問「但你還打了方向燈」，司機也只能說聲抱歉。司機在帖文無奈指，自己和台中很有緣，「人還沒住下來，車先住下來了（至少要修1個月）」。

平治車頭損毀，司機指要送修1個月。（threads「soflec_roysays」圖片）

網民急問：最後蟑螂去哪了？

網民認為是蟑螂惹禍，對司機深表同情，「好可怕蟑螂.…人沒事吧？最後蟑螂去哪了...」、「因為蟑螂飛到身上真的能理解」、「我真的理解你，幸好沒有波及到人跟自己，只有車子受傷了，內裝記得清潔，不然會有蟑螂大軍」、「能理解，小強的精神破壞力實在太強了，根本就克蘇魯的使者」。

有司機分享早前駕車時突然有蟑螂跑到軚盤，「然後還不知道牠跑去哪了，只能邊開手邊抖的回家，好險後來沒跑出來，不然可能就會和你發一樣的文了」。

有網民分享日前也有蟑螂爬到軚盤上，後來不知所蹤。（threads圖片）

（綜合）