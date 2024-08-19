劏客？西貢食海鮮2人收費$1900　內地女呻貴力數3宗罪：不會再來

【香港旅遊／內地客】本港海鮮餐收費問題常惹爭議。有內地女於小紅書發文表示，她日前一行2人到西貢某「熱議」的海鮮酒樓吃海鮮，叫了「牡丹蝦刺身」、「蟶子」、「瀨尿蝦」、「花螺」等，埋單盛惠1,900元，嫌貴斥責「專斬內地客」，更列出3宗罪，直呼「又一次對香港敗完所有好感！不想再去一次」。



帖文引來網民熱議，有人感嘆，「香港的旅遊業老是在自己搞死自己」、「本地人都不會去西貢吃海鮮的，那是劏遊客的地方」；但亦有網民認為沒有問題，「到了今天，在香港要吃比較好的一頓飯，沒有一兩千是不夠的」、「點菜之前看清楚餐牌」。



西貢是吃海鮮餐著名地點之一。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「避坑！西貢XX（酒樓名字）海鮮酒樓」為題發文大呻不滿，直指「這家店專斬內地客！」，並列出3大「罪狀」，包括「海鮮比市價高」、「額外收加工費卻沒有告知」，以及「沒有價目表」。

樓主表示，上周四（8月8日）一行2人到這家位於西貢、在小紅書食評上「風很大」的海鮮酒樓食海鮮餐晚膳，本來海鮮價格已比市價高一倍，沒想到還要額外收加工費，也沒有餐牌寫明，令她大感不滿，「海鮮賣的比市價高一倍，還額外收加工費！牡丹蝦刺身做法120，其他蒜蓉海蟶子、鹽焗花螺、椒鹽瀨尿蝦加工費一共280。真的第一次遇到堂吃海鮮要加工費的！」。

有內地女於小紅書發文表示，在西貢吃海鮮餐被「劏」。（資料圖片）

從樓主上載賬單見到，她們當晚6時許光顧，叫了88元「上湯浸菜心」及1,330元「海鮮」，另加120元「廚部」和120元「刺身」加工費，連同茶芥每位15元和「加一」服務費，盛惠1,900元。

（小紅書）

樓主補充，回程時的士司機告訴她，「他們本地人都不去這家吃，因為我們講普通話，XX（酒樓名字）看人下菜」，令她感嘆「又1次對香港敗完所有好感」，又說「晚上人不少，商家為了生存現在有更便宜的廉價套餐，人均不到300，所以覺得可悲。明明可以做高端的，卻把有意願消費升級的宰乾淨，不想再去一次」。

帖文引來網民熱議，有人指「香港的旅遊業老是在自己搞死自己」、「成個西貢都喺咁嘅方式，全部斬客」、「其實在酒樓吃海鮮最抵，千萬不要去遊客到訪的地方去消費，那是明被人劏啦」、「本地人都不會去西貢吃海鮮的，那是劏遊客的地方」。

帖文引來網民熱議，有人指「成個西貢都喺咁嘅方式，全部斬客」，也有網民認為沒有問題。（資料圖片）

但亦有網民認為沒有問題，「看不出有問題，西貢在香港是吃海鮮最貴的地方，再說，到了今天，在香港要吃比較好的一頓飯，沒有一兩千是不夠的，希望同胞們有多一點心理準備，和點菜之前看清楚餐牌」、「其實你買了大約1400塊海鮮，他們也只是收了你300塊不夠的處理費，這個沒有不合理。在香港吃這一類買了就宰就吃的海鮮市場，兩個人去，每人預算一千是正常事」、「不止西貢，你去三聖，鯉魚門食海鮮，全部都要加工費，很正常」。

樓主則回覆，「外面帶進店裡收加工費很正常。我是在店裡買的，店裡海鮮已經溢價一倍，所以很自然認為加工費已經包含在溢價內。點好菜，飯店服務員來問海鮮做法的時候，每種做法沒有價目表，也沒有告知要額外收。而且明顯我們內地口音，作為一個服務型的旅遊景點餐廳，為了商譽也更該和非本地客人解釋清楚」。