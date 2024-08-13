$1萬天價電費單│港女追查全屋揭1款「食電怪」出事　勁過冷氣主機

【電費／冷氣機】夏日炎炎冷氣機長開，電費相當「重皮」。有港女於社交平台分享「天價電費單」，電費超過1萬元，搜查全屋發現，原來是有1個比冷氣機更嚴重的隱藏「食電怪獸」累事，導致「長期overload」。



天價電費單震驚網民，「大癲」、「家居用咁多電好貴！累進制好黐線！」、「分分鐘電費貴過屋租」；也有網民認為電費過貴有問題，「我兩人住夏天長開1部3／4匹冷氣機，大約一期1,200，1萬係好有問題」、「電壓唔夠，要睇下其他插蘇，同mcb（斷路器）嗰邊係咪都唔夠壓，可能有地方漏緊電，要一步步排查」。



這東西比冷氣機更「食電」？（示意圖／gettyimages）

本港近月炎熱，冷氣機使用量急升，電費亦大增，網上不少人訴苦呻貴。有港女就在社交平台「threads」，分享其費用超過1萬元的「天價電費單」，藉此安慰一眾網民，「關於電費好貴，大家都叫苦連天，畀大家睇下我嘅電費單，有冇開心返啲？」。

電費單圖片見到，截至2024年6月20日住宅用電電費為7980.14元，連同2329.32元燃料調整費和220.46元扣減，該期電費共10,089元，繳款限期為2024年7月5日。（threads）

從電費單圖片見到，截至2024年6月20日住宅用電電費為7980.14元，連同2329.32元燃料調整費和220.46元扣減，該期電費共10,089元，繳款限期為2024年7月5日。

樓主指，她2人租屋居住，已找師傅換冷氣機，而師傅拆開電掣發現，原來因為電掣電壓不足導致「chur電，長期overload」，加上冷氣機太舊匹數大亦「食電」，令電費高昂。

樓主指，已找冷氣師傅換冷氣機。（資料圖片）

樓主補充，目前已把舊型號冷氣機，換成有一級能源效益標籤的冷氣機，「解決部老爹機，出土文物已換一級能源標籤。本來業主唔肯畀我哋換機，話自己電費不嬲都好平，跟住我同佢講話今期1萬下期電費預計1.6萬，佢先肯畀我哋換。如果佢話唔得我哋應該會死約一過就搬屋」。

天價電費單震驚網民，「大癲」、「家居用咁多電好貴！累進制好黐線！」、「分分鐘電費貴過屋租」、「見到自己張單得3000幾，本來都唔好意思講」、「老爺冷氣機真係好食電，我又係一換咗新機電費即刻平一半」、「見到呢個數，真係好大壓力」。

有港女於社交平台分享「天價電費單」。（示意圖／gettyimages）

也有網民認為電費過貴有問題，「我兩人住夏天長開1部3／4匹冷氣機，大約一期1,200，1萬係好有問題」、「好有問題喎，成萬蚊」、「電壓唔夠，要睇下其他插蘇，同mcb（斷路器）嗰邊係咪都唔夠壓，可能有地方漏緊電，要一步步排查」。