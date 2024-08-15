大媽攜BB車上九巴被阻　大鬧車廂狂罵司機　後續更狂惹公憤：無恥

搭巴士遵守法律是常識吧！有港男於網上青衣群組發相發文指，乘坐九巴44號時，有1名大媽帶同2名小孩上車受阻，被司機要求收好「BB車」，惟大媽不滿瘋狂責罵司機，最後無視司機要求，未有摺好「BB車」就走入車廂坐下，而且左腳超出座位霸佔了通道位置。



帖文引來網民熱議，批評大媽行為離譜，「巴士上不可騷擾司機！報警，交法院處理」；也有網民建議「叫司機停車，之後放佢（大媽）部車（BB車）落去」、「呢啲時候要勇敢啲幫司機發聲，雖然隨時會引發鬧戰」，但樓主回覆說「唔想難為咗司機」。



乘搭巴士要遵守法律。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發相發文，指他周一（8月12日）晚上乘坐九巴44號回家途中，有1名大媽帶同2名小孩上車受阻，被司機要求「收好部BB車」，隨即「大爆發」，「1個大人帶兩個細路，一上車狂鬧司機，就係司機提佢要收好部BB車」。

樓主指，1名大媽帶同2名小孩上車受阻，被司機要求「收好部BB車」，隨即「大爆發」。（示意圖／gettyimages）

樓主說，大媽最終未有理會司機要求，未有摺好「BB車」就走入車廂坐下，令他直斥「霸道」，「最後咪都冇摺好BB車」。

從相片見到，穿上黑色露背連身短裙的大媽，坐在巴士下層樓梯旁邊位置，左腳超出座位踏出通道位置，後方有多名乘客。

相片見到，大媽左腳超出座位踏出通道位置。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

帖文引來網民熱議，紛紛批評大媽行為離譜，「巴士上不可騷擾司機！報警，交法院處理」、「社會變咗」、「無恥」、「最憎呢啲成隻腳放喺通道」。

也有網民建議要司機處理好才開車，「我見過司機停車叫人整返好先開車」、「叫司機停車，之後放佢（大媽）部車（BB車）落去」、「有次我塔43去葵涌邨，架車係葵馥苑停，跟住司機一直都唔開車，不停廣播叫要摺好BB車……其實司機係可以唔開車」、「呢啲時候要勇敢啲幫司機發聲，雖然隨時會引發鬧戰」。不過樓主回覆說，「唔想難為咗司機」。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。（資料圖片）

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5,000元及監禁6個月。