離譜！4男闖進住所輪姦人妻　用手機拍攝獸行　理由竟和報復有關

印度發生令人髮指的輪姦案。1名人妻遭4名男子闖入家中輪姦，甚至用手機拍下過程，理由是其中1名涉案男子的女兒和人妻的兄弟私奔，涉案男子無法尋獲他們蹤影，因而聯同親友向性侵人妻報復。女受害人數個月後走出陰霾報案，警方已經鎖定所有疑犯身份，並正追查他們下落。



拉文德的女兒和1名男子交往，由於遭女方家人反對，所以他們決定私奔。（示意圖/gettyimages）

據了解，涉案男子拉文德（Ravinder Singh）來自北方邦（Uttar Pradesh）戈勒克布爾（Gorakhpur），拉文德的女兒和1名男子交往，由於遭女方家人反對，他們本年4月30日私奔。拉文德四處尋人不果，於是聯同兄弟瓦林德（Varinder Singh）、兒子阿曼（Aman Singh）和朋友桑托什（Santosh Singh）前往男方姊妹住所尋人。

至於女受害人同樣來自北方邦（Uttar Pradesh），和丈夫育有2名孩子，未知她是否知道該對情侶的行蹤。

拉文德前往男方姊妹住所尋人不果，聯同3名親友輪姦人妻。（示意圖/gettyimages）

事發本年5月1日晚上，女受害人的丈夫夜班工作，家中只有她和小孩，深夜11時30分左右，拉文德等4人闖入其位於盧迪亞納（Ludhiana）的住所尋人，但沒有任何發現，於是輪姦女受害人，甚至用手機拍攝過程，威脅如果她報警，他們就會將影片上載至網上。

女受害人一度不敢報警，數個月後走出陰霾報案求助，警方鎖定4名疑犯身份，正展開追緝。

（綜合）