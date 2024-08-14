港鐵巨型行李！乘客搬「高過人」迪卡儂貨物上扶手梯　1點引關注

港鐵設有行李尺寸規定，然而時有市民違規攜帶大型物件進站。近日又有網民發現有乘客攜帶比人高的貨物乘搭地鐵，而且更使用扶手電梯將貨物從月台運上車站，「睇見都牙煙」。有網民看完照片亦擔心巨型貨物或會遮擋該乘客視線，在使用扶手電梯時或會危及其他乘客安全，故批評「好離譜喎」、「仲要搭扶手電梯，捉唔實嘅後面班人多得佢唔少」。



不少網民指乘客正搬的應該是迪卡儂的訓練器材，好奇購滿一定金額已有免費送貨，為何仍要用港鐵運貨，笑稱「人哋就係由搬貨已經開始鍛鍊」。



有網民發現有乘客攜帶比人高的貨物乘搭地鐵，而且更使用扶手電梯將貨物從月台運上車站。（Threads）

該名網民在社交平台Threads上發帖，指日前在乘坐港鐵，在月台見到有乘客搬運比人更高的貨物。從照片可見，該名乘客正準備搬貨上扶手電梯，所運之貨物應為某連鎖體育用品專賣店之商品，其紙箱高度比人高，而乘客更是搬到「手瓜起腱」。

樓主在文中表示照片中的乘客行為危險，「件貨高過成個人，仲要坐扶手梯，睇見都牙㾓，究竟地鐵啲職員去哂邊度？」。

而照片引起網民熱議，有網民批評該乘客「好離譜喎」、「咁大件貨，好心call車啦」、「仲要搭扶手電梯，捉唔實嘅後面班人多得佢唔少」。有網民發現乘客搬的應該是迪卡儂的訓練器材，該公司網上訂購旗下產品滿399元已經有免費送貨，難以理解該乘客為何利用港鐵自行搬貨，造成自己及他人的不便及危險，「滿$399就送貨，為乜要咁做」、「加錢送貨都係畀多一百幾十啫」；亦有人笑言「抬完呢部嘢當做咗重訓」、「人哋就係由搬貨已經開始鍛鍊，如果唔係你以為人哋做乜買 Decathlon」。

港鐵規定每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。（資料圖片）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Threads）