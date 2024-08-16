Tesla大晒？車cam直擊T車小路直出大路險釀撞　片主爆粗罵：犀X利

維持道路安全，人人有責，惟最近有網民上傳車Cam影片，顯示同為Tesla司機的片主在1段下斜路後，忽然遇上另1輛Tesla私家車從左邊駛出，幸好片主及時煞車，才沒有撞上駛越雙白實線的私家車，在文中不禁直呼「嘩，完全唔停唔望，犀X利」。有網民認出事發路段為尖沙咀入海港城停車場位置，「Tesla大晒？」、「多盲毛唔望右邊天橋有無車落嚟就出」，呼籲片主向執法部門舉報。



樓主上傳長16秒的車Cam影片，顯示他先駛過1段下斜路。（facebook影片截圖）

樓主於文中表示自己同樣是駕駛Tesla，但同時也非常討厭同類私家車的司機。他上傳長16秒的車Cam影片，顯示片主先駛過1段下斜路，後來靠近一建築物的車輛出口處時，忽然有1輛Tesla私家車從出口駛出，對方司機完全沒有停下或收慢，直接越過雙白實線的出口轉左駛離，若非片主及時煞車，很大機會出現碰撞。

樓主在文中直言「自己係Tes X（意指駕駛Tesla的司機）都好憎啲Tes X， 嘩，完全唔停唔望，犀X利」。影片一出，亦掀起大批網民怒斥相關司機，紛紛呼籲片主向相關部門舉報，「唔係私家路可以做他不要手軟」、「大地任我行系列，我想點就點」、「而家好多人係咁」、「雙實線唔停，告到佢還返個牌都得啦」、「樓主你放過佢，等於幫佢害緊其他人」、「我見到Tesla 都會主動收慢」、「建議做佢，馬路炸彈嚟」。

有網民認出事發位置應為尖沙咀入海港城停車場路段，「之前喺呢個位度告過，條友罰1400 + 5分」、「尖沙咀去海港城停車場這個位，好多盲毛唔望右邊天橋有無車落嚟就出，抵做佢嗱」，樓主其後表示已在網上平台舉報該司機。

另外，有網民則開玩笑指樓主應迎接「財神」，意指假如兩車不幸相撞，一定是對方司機理虧，樓主很大機會可獲賠償，「唔收油就有老細」、「咁都唔接財神？」、「點解你唔把握機會換車？」。