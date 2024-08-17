家中有蟑螂仲識飛！台男幫襯Uber Eats　向外賣員求救承諾有小費

不少人害怕蟑螂，飛行中的曱甴更加恐怖。台灣1名男生在家中發現蟑螂，由於女友不在家，唯有鼓起勇氣硬併，豈料「敵人」懂得飛行，便直接宣布投降，台男特意光顧Uber Eats購買外賣，並向外賣員求助，揚言會額外支付100新台幣（約25港元），並將過程上載至Instagram，胞妹見狀在Threads分享事件，形容「快被我哥笑死，怎麼會有人叫Uber Eats外賣員來打蟑螂啊」，台男上載影片，顯示外賣員將膠袋當作手套，成功捕捉曱甴。



其他網民笑言「需要該位外賣員的聯絡方式，緊急救援一次我願意多一個0直接變1000新台幣（約250港元）」、「萬一遇到的外送員也怕蟑螂，怎麼辦？」。



當時女友不在家，但台男發現家中有蟑螂，只能穿上廚師鞋，手持噴霧，揚言「已經做好同歸於盡的準備」。（Threads圖片）

該名害怕蟑螂的男生先在Instagram限時動態交代事件，當時女友不在家，但他發現家中有蟑螂，只能穿上廚師鞋，手持噴霧，揚言「已經做好同歸於盡的準備」，隨後發現曱甴不知所終，正當以為事件告一段落之際，原來蟑螂懂得飛行，台男爆粗「我投降了，X您X，它會飛」。

台男靈機一動，透過Uber Eats購買飲料，順便向外賣員求助，私訊對方交代事件，承諾會額外支付100新台幣（約25港元）和其飲料，「只是想找人幫我（台男）打蟑螂」。

戴上頭盔的外賣員將膠袋當作手套，徒手抓走曱甴。（Threads影片截圖）

胞妹得悉哥哥的經歷，便將其至Threads，爆粗笑言「X！大半夜的快被我哥笑死，怎麼會有人叫Uber Eats外賣員來打蟑螂啊？」，而且上載兄妹對話，兄長表示外賣員即將抵達，並指「這個家不能要了」，相信他覺得蟑螂弄髒其住所。

台男其後留言上載外賣員捕捉曱甴的影片，可見戴上頭盔的外賣員將膠袋當作手套，徒手抓走曱甴。

事件吸引不少網民討論，「比起食物外送，外送打蟑螂服務真的會讓人想給小費」、「身為外送員，看過不少蟑螂單」、「跪求該名外賣員的聯絡方式」。

（Threads）