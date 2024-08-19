女生泰國坐火車拍片　上半身伸出車外　下秒頭部猛撼電線桿倒月台

為拍片打卡險送命？1名馬來西亞女子日前在泰國乘搭火車時，為拍攝影片竟然將身體伸到車廂外面，結果下秒頭部就撞上一支迎面而來在路軌旁的電線桿，隨後摔倒在月台上。女乘客被送院檢查後發現頭部出現腫脹瘀傷，經診治後已回家中休養。而泰國鐵路指她傷勢較輕是因為當時列車剛準備離開車站，車速不高，但指出此等危險行為可能導致嚴重後果，警告乘客勿進行類似行為。



該名女乘客在泰國乘搭火車時，為拍攝影片竟然將身體伸到車廂外面。（「ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย」FB影片截圖）

綜合外媒報道，泰國國家鐵路於周二（13日）在Facebook專頁上傳相關影片並說明事件調查結果。

據調查所指，事發於上周一（5日）下午3時15分，一輛從那拉提瓦府雙溪哥樂（Sungai Kolok）開往那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）的452號列車上，1名來自馬來西亞的19歲女乘客為拍攝影片而將身體伸出車廂外，最終發生意外，頭部撞到月台的電線桿上。

從影片可見，在火車行駛期間，該名女乘客為拍攝影片，刻意背對鏡頭走到車廂門邊搔首弄姿邊看風景，並由另1名乘客幫忙舉機拍攝。之後她站到梯級上，轉身面向鏡頭，並且雙手抓住扶手，然後整個身體保持向後傾的姿勢，伸出車外。

但是，她並未留意到路軌旁整排的電線桿，結果她一伸出車外，下秒頭部就狠狠地撞上其中1根電線桿上，頭部都被撞到打側了差不多90度，相當嚇人。雖然女生試圖抓住扶手站穩，但她很快就昏倒並跌出車外。而另一段影片就可以見到女乘客被撞昏後，倒臥在月台上。

事故發生後，該名女乘客被送往博他崙醫院，經檢查發現她僅頭部腫脹、瘀傷及手指受傷，腦部沒發現傷勢，當天經治療後已回家休養。而她傷勢不重的主要原因是因為列車當時正駛離站台，列車仍維持低速行駛。

泰國鐵路指該名女乘客的危險行為可能引起嚴重事故，甚至可能導致死亡，故提醒乘客切勿進行類似行為，又提醒乘客若不遵循規定，將會被工作人員請下車。

（綜合）